В Татарстане чаще всего зарплаты свыше 180 тыс. рублей предлагают менеджерам по продаже

Фото: Михаил Захаров

В период с 1 по 23 апреля работодатели Татарстана опубликовали около 31,9 тыс. вакансий. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Из числа опубликованных вакансий в 10% случаев предлагаемая зарплата начинается от 180 тыс. рублей. Чаще всего их предлагают менеджерам по продаже (18% предложений от общего числа), водителям (5%), курьерам (4,5%), программистам, разработчикам (4%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самой дорогой вакансией в этом месяце стал разработчик встраиваемых систем. Сумма составила 700 тыс. рублей. Второе место заняло предложение региональный представитель (до 600 тыс. рублей на руки), третью позицию между собой поделили директор по развитию и работе с иностранными клиентами, менеджер по оптовым продажам и технический директор (от 500 тыс. рублей на руки).

В топ-10 также вошли вакансии ведущего специалиста 1С (от 478 тыс. рублей), исполнительного директора FinTech (от 400 тыс. рублей), руководителя направления разработки (от 400 тыс. рублей), плотника в строительстве ИЖС (от 400 тыс. рублей) и Senior/Lead C# developer (до 350 тыс. рублей).

Татарстан занял третье место в рейтинге российских регионов по доле вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей. 37,9% опубликованных вакансий в республике предлагают такую зарплату.

Елизавета Пуншева