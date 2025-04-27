Минниханов и хоким Бухарской области обсудили развитие промпарка в Узбекистане

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым, чтобы обсудить строительство Специального промышленного парка. Минниханов подчеркнул, что проект находится под личным контролем Президента Узбекистана и премьер-министра. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

— Мы активно развиваем торгово-инвестиционное сотрудничество, включая создание промышленных парков, — уточнил Минниханов. Он привел примеры успешных проектов, таких как химико-индустриальный технопарк «Чирчик» и технопарк «Джизак», которые уже работают с участием компании «Химград».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ходе встречи стороны обсудили привлечение инвесторов. Минниханов акцентировал внимание на необходимости создания экосистемы, чтобы инвесторы выбирали именно эту площадку.

Он предложил строить жилье и учебные центры для подготовки квалифицированных кадров. Также президент Татарстана рекомендовал изучить текущий импорт в Узбекистан, чтобы целенаправленно привлекать инвесторов для производства товаров внутри страны.

Хоким Бухарской области поблагодарил Минниханова за внимание к проекту и заверил, что команда активно работает над привлечением инвесторов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Каждое ваше посещение открывает новые возможности. Мы составим бизнес-план с учетом ваших рекомендаций, — сказал Зарипов.

Раис Татарстан также побывал на площадках Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности» в Узбекистане. В ходе мероприятия было подписано несколько соглашений о намерении реализовать инвестиционные проекты. Среди них — производство алюминиевого порошка и автофильтров.

Анастасия Фартыгина