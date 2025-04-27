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Раис Татарстана прибыл в Узбекистан для участия в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

09:32, 27.04.2025
Раис Татарстана прибыл в Узбекистан для участия в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Узбекистане, где примет участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В преддверии форума Минниханов посетит ряд объектов в Бухаре, Навои и Ташкенте.

Пресс-служба раиса Республики Татарстан
Анастасия Фартыгина

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