Раис Татарстана прибыл в Узбекистан для участия в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Узбекистане, где примет участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В преддверии форума Минниханов посетит ряд объектов в Бухаре, Навои и Ташкенте.

Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Анастасия Фартыгина