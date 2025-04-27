Раис Татарстана прибыл в Узбекистан для участия в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Узбекистане, где примет участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
В преддверии форума Минниханов посетит ряд объектов в Бухаре, Навои и Ташкенте.
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