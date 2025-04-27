В России за сутки потушено 38 лесных пожаров, продолжается борьба с 51 очагом возгорания

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За минувшие сутки в 11 регионах России было ликвидировано 38 лесных пожаров. В настоящее время ведутся работы по тушению 51 очага возгорания в семи регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

В борьбе с огнем задействованы 2 097 человек, 304 единицы техники и пять воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки работает 21 воздушное судно. Значительную помощь Забайкальскому краю оказывают 781 сотрудников федеральной «Авиалесоохраны» и региональных авиалесоохранных служб из Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии и Бурятии.

В связи со сложной обстановкой режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах. Особый противопожарный режим действует в 45 субъектах России. В 78 регионах объявлен пожароопасный сезон.

Согласно статистике, с начала года 73,5% лесных пожаров были ликвидированы в течение суток с момента обнаружения.

