Один из основных подрядчиков М-12 обанкротился из-за иска субподрядчика

Фото: Динар Фатыхов

Арбитражный суд Татарстана признал «Волгадорстрой», одного из лидеров дорожного строительства в регионе, банкротом по иску «БСЛ Инжиниринга». В отношении компании введено наблюдение, временным управляющим назначен Ильдар Габбасов. Требования истца на сумму 78,4 млн рублей признаны обоснованными и подлежат удовлетворению за счет имущества должника. Всего к «Волгадорстрою» предъявлены финансовые претензии от более чем тридцати компаний.

«Волгадорстрой» входил в десятку крупнейших подрядчиков дорожных госзаказов в Татарстане, имея в портфеле контракты на сумму более 37 млрд рублей. Одним из самых значительных тендеров стал контракт на прокладку участка трассы М-12 «Восток» стоимостью 24,8 млрд рублей. Несмотря на выручку в 25,4 млрд рублей в прошлом году, компания понесла убытки, превысившие 3,6 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что «БСЛ Инжиниринг», инициировавший банкротство, выступал субподрядчиком у «Волгадорстроя» на строительстве трассы М-12. Экс-директор «БСЛ Инжиниринга» Сергей Салихов в настоящее время является фигурантом уголовного дела по обвинению в финансовых преступлениях, включая невыплату зарплаты, злоупотребление полномочиями и уклонение от уплаты налогов, а общий ущерб по делу оценивается в 1,4 млрд рублей.

Подробнее читайте в материале «Бизнес-обзор: Ефим Климов разделил «Эттон» с девелопером, «Волгадорстрой» — банкрот».

Рената Валеева