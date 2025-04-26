Гид по улице Николая Ершова: аспиранты-художники и выход за красную линию

Прогулка по Арской улице, часть 3-я

21 год назад улица Александра Вишневского "ушла" под улицу Николая Ершова. Фото: Реальное время

«Реальное время» продолжает прогулки по историческим местам в центре Казани. В этой серии публикаций мы ведем рассказ о районе современной улицы Николая Ершова. Территория у перекрестка с улицей Вишневского за последние 20 лет изменилась кардинально. Теперь это один из основных транспортных узлов в Казани, окруженный высотными домами. От былой тиши здесь не осталось и следа.

Творческая мастерская живописи (Ершова, 8)

Автор памятника погибшему солдату у парка им. Горького Васил Маликов работал в мастерской в доме на перекрестке улиц Вишневского и Ершова. Сам 10-этажный дом был построен в 1978 году.

Годом ранее председателю правления Союза художников ТАССР Харису Якупову удалось договориться об открытии мастерской академии художеств СССР, которые тогда появлялись в столицах и союзных республиках. Считается, что помимо предоставления возможностей художникам усиливалось и наблюдение за молодежью со стороны органов.

Сначала аспиранты работали в мастерских художественного фонда на Большой Красной. Авторы работали три года над проектами для президиума союза художников СССР. В доме, куда они переехали внезапно, вне плана, кто-то уже спроектировал высокие помещения для мастерских. Их обеспечивали не только помещением, но и материалами, оборудованием, стипендией для поездок на академические дачи, в командировки.



Среди художников, которые здесь работали, — Фарит Якупов, Зуфар Гимаев, Шамиль Шайдуллин, Булат Гильванов, Александр Федотов, Фиринат Халиков и другие. В 1992 году мастерская перешла под крыло Российской академии художеств, ее окончили около 50 поволжских художников. В последние годы ею руководит Махмут Вагапов.

Творческая мастерская живописи на верхних этажах дома. скриншот с сайта Гугл.карты

Улица Вишневского

Сама улица ранее носила название Первой Академической, в честь Духовной академии и Академической слободы. В 1948 году ее переименовали в честь Александра Вишневского.

Сын офицера, родившийся в Дагестане, окончил медицинский факультет Императорского Казанского университета, защитил здесь диссертацию, преподавал. А в советский период был главой областной больницы и хирургической клиники университета, стал одним из выдающихся хирургов. Вишневский известен как исследователь новокаина, его масляно-бальзамическая повязка (мазь Вишневского) спасала жизни во время Великой Отечественной войны, хотя сейчас его методы считаются устаревшими и рискованными. В 1934-м он переехал в Москву, но во время эвакуации трудился в Казани. Последнее его место работы — Институт экспериментальной и клинической хирургии, которым он руководил.

Жил Вишневский в одноэтажном деревянном доме на Толстого, 28/7 (снесен), то есть рядом с работой. Неподалеку, на углу с ул. Бутлерова, установлен его бюст.

В 2004-м двухполосная улица превратилась в восьмиполосную, тогда же появился туннель на пересечении с улицей Ершова длиной в 73 метра и шириной в 27,4 с выездом в сторону Ново-Савиновского района. По сути, улица стала в 2,5 раза шире.

Все старинные дома пошли под снос. В частности, дом богослова, философа, а также психолога Виктора Несмелова на углу с улицей Шмидта. Несмелов преподавал в Духовной академии. Как мы уже писали, философ продвигал идею примирения разума и веры, указывая, что вера и наука постигают разные стороны бытия, разные аспекты, а значит, без религии невозможно познать этот мир. По сути, Несмелов оставался религиозным философом, но не отвергал материалистического познания мира.

Улица Несмелова названа в честь его сына, чекиста Валентина. Однажды вместе с коллегами он поехал в Раифу на обыск. Монахи их пустили, но когда начался погром, из села Бело-Безводное прибежали крестьяне. В память о погибших красноармейцах был воздвигнут памятный знак на въезде в монастырь. Несмелов и остальные похоронены на Братском кладбище в парке Горького.

В районе Управления Федерального казначейства по РТ в 1927-м была построена детская инфекционная больница — конструктивистский опыт архитектора Михаила Григорьева. Одна из его известных работ — превращение почтовой конторы в Институт советского права (ныне — пятое здание КАИ на площади Свободы).

Сохранился только флигель Духовной академии и ее длинная ограда.

Одна из работ Махмута Игламова. скриншот с сайта Гугл.карты

Ершова, 14

Пятиэтажный жилой дом 1954 года был построен по проекту архитектора Махмута Игламова. Сталинский ампир на излете возможностей — три входа, декоративные портики с колоннами ионического ордера, обилие лепнины, сложные наличники на первом этаже. У Игламова много знаковых объектов: «шершавый» дом Мехкомбината на Баумана рядом с Богоявленской колокольней, современное здание КГМУ на Бутлерова и неприметный, но очень симпатичный жилой дом Совета Министров ТАССР на Большой Красной, 57а.



Есть еще не менее десятка домов, в частности лабораторный корпус Казанского филиала Академии наук СССР на Лобачевского, 2 и, конечно, бывший кинотеатр «Победа», теперь приспособленный под театр имени Кариева. В год постройки пятиэтажки на Ершова Игламов уже 14 лет работал главным архитектором проектов «Татпроекта» (ныне — «Татгражданпроект»). По сути, его здания во многом определяют облик послевоенной Казани.