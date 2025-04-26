Герасимов: Российские войска освободили Курскую область

Фото: Динар Фатыхов

Операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины завершена, об этом сообщили в Кремле.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских неонацистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru



Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область, но их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 кв. км территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.

За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.