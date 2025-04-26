Перасович: УНИКС заслужил победу над «Автодором», но нужно улучшать защиту

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды во втором четвертьфинальном матче Единой лиги ВТБ против «Автодора» (100:85).

— Прежде всего, поздравляю своих игроков. В плей-офф всегда сложно, особенно во втором матче, когда нужно подходить в полной готовности. Это заметно по результативности — сегодня мы сыграли лучше, чем соперники. Моя команда была сконцентрирована и продемонстрировала хороший баскетбол, особенно в атаке. Считаю, мы заслужили эту победу, — передает слова рулевого казанцев пресс-служба клуба.

Тренер также отметил игру новичка команды, Маркуса Кина: «Маркус Кин — отличный бомбардир. Однако сегодня много наших игроков проявили себя в нападении».

Несмотря на победу, Перасович подчеркнул необходимость улучшения игры в защите.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Тем не менее нашей главной проблемой на сегодняшний день остается защита. Нам нужно немного изменить позиции баскетболистов на площадке. Мы не можем полагаться на одного игрока в течение 35 минут. Нам следует чаще проводить ротацию, и некоторые игроки должны быстрее адаптироваться к этому, — сказал он.

Следующая игра серии между УНИКСом и «Автодором» состоится 28 апреля в Саратове в 18:00 по московскому времени.

Рената Валеева