Скончался народный артист Татарстана и Башкортостана Фидан Гафаров

Фото: Динар Фатыхов

Народный артист России Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщило Башкирское государственное академическое театра имени Мажита Гафури.

Гафаров, который также был народным артистом республик Башкортостан и Татарстан, оставил значительный след в театральном искусстве. Он был лауреатом Государственной премии имени Салавата Юлаева и почетным гражданином Уфы. В театре он сыграл множество ролей, которые стали классикой башкирского театра.

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил соболезнования в своем Telegram-канале, подчеркнув, что Гафаров был любимцем миллионов зрителей.

— Сегодня для меня и для всей республики это огромная потеря. Фидан Сафич ушел. Великий человек — народный артист России, Башкортостана и Татарстана, — написал Хабиров.

Фидан Гафаров родился в 1947 году в Дюртюлинском районе. Он стал известным не только как актер, но и как певец, исполняя народные и эстрадные песни. Его творчество продолжает жить в сердцах зрителей. Информация о месте прощания и дате похорон будет сообщена позже.

Анастасия Фартыгина