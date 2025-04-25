Роман Лизалин о старте речной навигации в Татарстане: «Главное — не уйти в убыток»

Фото: Динар Фатыхов

«В прошлом году планировали перевезти 250—280 тысяч человек, а перевезли 344 тысячи. В этом году планируем около 350 тысяч — такова наша цель», — заявил знаменитый капитан «Арабеллы» и гендиректор «Флота РТ» Роман Лизалин на торжественном открытии пассажирской навигации 2025 года. С завтрашнего дня татарстанцы и гости республики смогут воспользоваться 11 маршрутами, обслуживаемыми 16 судами. Первые рейсы отправятся из Казани в Печищи с заходом в Верхний Услон, из Чистополя в Красный Яр, а 30 апреля откроется навигация в Набережных Челнах. Подробнее — в материале «Реального времени».

В навигацию 2025 года запустят еще три судна

В этом году цена проезда по водной глади Татарстана выросла на 5%. Как заверили в Минтрансе республики, изменение тарифов будет «практически незаметным» для жителей. Всего сейчас доступны 11 социально значимых маршрутов, которые будут обслуживать 16 судов различных типов. Все направления, которые были в прошлом году, останутся.

Первые рейсы отправятся 26 апреля из Казанского речпорта по маршруту Казань — Печищи (с заходом в Верхний Услон), а также из Чистополя — в Красный Яр. В Набережных Челнах навигация откроется 30 апреля рейсом теплохода М-8 на 96 пассажиров в село Соколки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К началу речной навигации флот Татарстана пополнится тремя новыми судами: двухпалубным теплоходом «Павел Миронов», скоростным теплоходом «Восход-51» и банкетоходом «Адмирал».

— В этом году мы вводим в эксплуатацию круизный теплоход «Павел Миронов», который будет курсировать практически по всем регионам нашей страны, прилегающим к Волге, Каме, Белой, возможно, Оке. Это круизный туризм в полном смысле этого слова. Сейчас мы активно работаем над этим направлением, — сообщил гендиректор «Флота РТ».



«Павел Миронов». Рената Валеева / realnoevremya.ru

По словам Лизалина, перед компанией стоит задача ежегодно вводить в эксплуатацию до трех новых теплоходов. Он также отметил, что существующий парк в хорошем состоянии: многие суда прошли модернизацию, замену двигателей и косметический ремонт.

«Главное — не уйти в убыток»

Коммерческие маршруты — ключевой фактор для обеспечения финансовой устойчивости, отметил Лизалин. Он подчеркнул, что в текущих условиях сложно говорить о рентабельности судов из-за высоких затрат на приобретение и содержание флота, особенно если речь идет о судах, требующих серьезных инвестиций для поддержания в рабочем состоянии.

— Мы обеспечиваем транспортную доступность для тех, кто не может позволить себе дорогие поездки. В социальных перевозках речь о прибыли не идет. Главное — не уйти в убыток. Если стоимость билета для пассажира на социальном маршруте, например, 200 рублей, то его себестоимость может превышать 1 000, — разъяснил Лизалин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, он отметил положительную динамику в увеличении пассажиропотока.

— Мы планируем достичь отметки в 500 тысяч пассажиров в течение трех лет и будем стремиться к дальнейшему увеличению этого показателя. Мы подходим к этому вопросу крайне осторожно. В прошлом году планировали перевезти 250—280 тысяч, а перевезли 344 тысячи, — сказал Лизалин.

Рейс в Верхний Услон хотят сделать круглогодичным

Отвечая на вопросы журналистов о перспективах строительства речного порта в Верхнем Услоне, Лизалин отметил, что «Флот РТ» был бы заинтересован в реализации такого проекта. Однако, по его словам, пока достаточно имеющегося дебаркадера, а для принятия решения о строительстве полноценного порта необходимо значительное увеличение пассажиропотока.

— Мы хотим сделать это направление регулярным, так как из Верхнего Услона в Казань многие ездят на работу и по своим делам. А из Казани — на пляж или просто в гости. Это направление, Казань — Верхний Услон, мы будем активно развивать. Вообще, в идеале мы бы хотели сделать эту навигацию круглогодичной, — поделился он.

Чистопольский порт, о котором говорили еще в прошлом году, наконец начнет свою работу, подтвердил Лизалин.

— В этом году мы планируем принять на свой баланс новый пассажирский речной порт, который построили в Чистополе. Это своего рода туристический кластер, который будет привлекать путешественников. Там построили новое здание речного вокзала, и мы будем стараться развивать это направление, в том числе для круизного флота, — заключил он.

В Татарстане наблюдается сдержанный интерес к покупке частных яхт и катеров

Татарстанцы не спешат покупать частные яхты и катера для прогулок или рыбалки. Причина этому — слаборазвитая водная инфраструктура. Об этом в разговоре с «Реальным временем» заявил владелец Searene Yachts Кирилл Слепов.

— Самая лучшая инфраструктура для водного транспорта сейчас в Самаре. В Казани с этим практически ноль. У нас есть какие-то стоянки, клубы, но нет полноценной инфраструктуры: ресторана на воде, заправки, оборудованных причалов, понтонов. Людей пугает эта неизвестность. Они готовы финансово [вложиться], но не понимают, где стоять, как обслуживать, где заправлять и куда вообще плавать, — сказал Слепов.

В противовес Казани Самара, по мнению эксперта, напоминает Майами.

— В Самаре летом на воде кипит жизнь. Как в американских фильмах про Майами — все на воде, все куда-то едут. У них там водное такси — это вообще очень классно. Это красиво, интересно, это свежая история. У нас в Казани есть все возможности для этого, и я надеюсь, что на это начнут обращать внимание и доведут дело до конца, — заметил Слепов.