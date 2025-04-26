Бизнес-обзор: Ефим Климов разделил «Эттон» с девелопером, «Волгадорстрой» — банкрот

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 58-я

Фото: коллаж "Реального времени"

На этой неделе Арбитражный суд РТ признал банкротом компанию «Волгадорстрой» — крупного дорожного подрядчика, строившего участок платной трассы М-12 «Восток». В обществе ввели наблюдение и назначили временного управляющего. На крупных предприятиях республики произошли кадровые перестановки: новые шефы пришли в «Камгэсэнергострой» и на ТДК — мебельное производство семьи Когогиных. У Ефима Климова, совладельца ГК «Эттон», появились новые партнеры. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в свежем обзоре «Реального времени».

Одного из основных подрядчиков М-12 обанкротил связанный с ним субподрядчик

Во вторник татарстанский арбитраж удовлетворил иск «БСЛ Инжиниринга» в отношении «Волгадорстроя», объявив последнего банкротом. В отношении компании ввели наблюдение, а временного управляющего суд выбрал самостоятельно, ссылаясь на аффилированность должника и кредитора. Утвердили кандидатуру Ильдара Габбасова, члена САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих». Его отчет о результатах проведенного наблюдения судья заслушает в конце июня.

Требование истца — 78,4 млн рублей — признали обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. В общей сложности финансовые претензии к банкроту предъявляют свыше трех десятков компаний.

Один из самых крупных тендеров «Волгадорстрой» выиграл на прокладку в Татарстане и Чувашии участка платной федеральной трассы М-12 «Восток» протяженностью 41 км. Василя Ширшова / realnoevremya.ru

«Волгадорстрой» входил в топ-10 лидеров дорожных госзаказов республики. В его портфеле госконтракты на сумму свыше 37 млрд рублей. Один из самых крупных тендеров на 24,8 млрд он выиграл на прокладку в Татарстане и Чувашии участка платной федеральной трассы М-12 «Восток» протяженностью 41 км. Выручка компании в прошлом году составила 25,4 млрд рублей, однако подрядчик ушел в минус, убыток превысил 3,6 млрд.

Субподрядчиком на подряде «Волгадорстроя» на М-12 работал «БСЛ Инжиниринг», чей экс-директор Сергей Салихов сейчас проходит по уголовному делу. Главу фирмы арестовали в октябре 2023 года по обвинению в невыплате зарплаты, злоупотреблении полномочиями и растрате. Через год в деле появилось восемь эпизодов с предполагаемым ущербом в 1,4 млрд рублей — добавились претензии в связи с уклонением от налогов, трудоустройством супруги в «БСЛ», неправомерными сделками с имуществом в предбанкротный период и легализацией доходов. Осенью прошлого года домашний арест Салихова сменили на запрет определенных действий.

«Субчиком» на подряде «Волгадорстроя» на М-12 работал «БСЛ Инжиниринг», чей экс-директор Сергей Салихов сейчас проходит по уголовному делу. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Новые совладельцы «Эттона»

У Ефима Климова, главы и совладельца группы «Эттон» — ведущего игрока ИТ-рынка республики, появились новые партнеры по бизнесу. Компанией «Эттон Групп» владели трое: ее глава — Климов (30%), Равиль Каримов (25%) и Наталья Панфилова (45%).

Но недавно обладательница самой большой доли акций вышла из капитала общества. У Каримова осталось лишь 17,5% акций, а у Климова — 21%. В УК вошли Анастасия Руднева (30%), собственница и глава московской фирмы по аренде и управлению недвижимостью «Восточный квартал», а также казанский бизнесмен Роберт Алиакберов (31,5%), в прошлом один из бенефициаров татарстанской девелоперской группы ICN Group, которая строила люксовый отель «Монт Ярд» в Красной Поляне перед Олимпиадой 2014 года в Сочи.

У Ефима Климова, главы и совладельца группы «Эттон» — ведущего игрока ИТ-рынка республики, появились новые партнеры по бизнесу. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Алиакберова и второго собственника ICN Романа Галактионова называли соратниками главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, которые стали развивать собственный бизнес. Предпринимателям принадлежала ныне ликвидированная компания «ГСС Инжиниринг», которая, кроме олимпийских проектов, участвовала в стройках Универсиады-2013.

ИТ-компания «Эттон» — резидент «Сколково» и ОЭЗ «Иннополис», занимается разработкой цифровых решений для «Роснефти», «Газпрома», «Новатэка» и других крупных представителей нефтегазовой отрасли. Ее глава Ефим Климов с 2022 года — президент Федерации прыжков в воду в Татарстане.

Смена руководства в «КамГЭСе» и на комбинате Когогиных

Во вторник новый директор пришел на мебельное производство семьи Когогиных в Зеленодольске. Прежнего руководителя ООО «Татарстанский деревообрабатывающий комбинат» («ТДК») Тимура Нуриахметова сменил Марс Лутфрахманов, бывший глава Уфимского фанерно-плитного комбината.

Прежнего руководителя ООО «Татарстанский деревообрабатывающий комбинат» («ТДК») Тимура Нуриахметова сменил Марс Лутфрахманов, бывший глава Уфимского фанерно-плитного комбината. скриншот с сайта Яндекс.карты

УФПК входил в группу «Башкирская лесопромышленная компания», комбинат обанкротился в 2019 году. Причем на тот момент руководитель администрации главы Башкирии и экс-депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин просил провести проверку на признаки преднамеренного банкротства предприятия. В 2023 году «конкурсник» УФПК пытался привлечь Марса Лутфрахманова к субсидиарной ответственности по долгам предприятия на сумму 878,9 млн рублей, но суд отказал в иске, посчитав, что ущерб не доказан.

Новый шеф — уже третий директор на «ТДК» за год. В марте 2024-го «Реальное время» рассказывало о том, что место Игоря Чулкова заняла Гузалия Учар, ранее управлявшая тюменскими производствами того же профиля. Уже через месяц на ее должность был назначен Тимур Нуриахметов, бывший руководитель ряда дочерних предприятий КАМАЗа.

Во вторник новый директор пришел на мебельное производство семьи Когогиных в Зеленодольске. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бенефициарами «ТДК» через фирму «Залог» выступают гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и его брат Александр Когогин. Ранее мебельный комбинат, где трудятся около 800 человек, сотрудничал с IKEA, а с ее уходом заключил договор с Leroy Merlin. Предприятие производит фанеру и мебель, большую часть продукции экспортирует. При обороте в 1,2 млрд рублей в прошлом году «ТДК» показал убыток в 130,7 миллиона.

Немногим ранее новый руководитель пришел и в строительную компанию «Камгэсэнергострой», которая входит в холдинг «Ак Барс». Ильнара Гирфанова, управлявшего предприятием пять лет, сменил Ильдар Ахметгараев. Ранее он уже работал в структурах холдинга, а также был первым заместителем главы строительной группы «Домкор».

Немногим ранее новый руководитель пришел и в строительную компанию «Камгэсэнергострой», которая входит в холдинг «Ак Барс». Максим Платонов / realnoevremya.ru

«КамГЭС»— один из крупнейших многопрофильных строительных холдингов республики. Пять лет назад был на грани краха — в компании вводили наблюдение, но ей удалось выйти из процедуры банкротства. Выручка предприятия в прошлом году составила 569,8 млн рублей, чистая прибыль — 540 миллионов.

Проблемы автодилеров и владельца «Агроинвеста»

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других событиях в деловых кругах республики. Не очень гладко идут дела у автодилеров. Повторить успех 2024 года российскому авторынку вряд ли удастся — продажи новых автомобилей сократились в первом квартале 2025 года на 27%, в Татарстане — на 33%. Прошлогодние лидеры продаж стремительно теряют позиции. Высокая ключевая ставка серьезно сдерживает покупательскую активность. В результате рынок вновь развернулся в сторону покупателей, которые теперь могут рассчитывать на специальные условия и скидки. Кто лидирует в продажах в Татарстане — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Не очень гладко идут дела у автодилеров: продажи новых автомобилей по России сократились в первом квартале 2025 года на 27%, в Татарстане — на 33%. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

ХК «Чистополье» Альберта Хуснуллина предъявила иск почти на 800 млн рублей компаниям из группы «Агроинвест» агромагната и главы Пестрецов Раиса Сулейманова. Подконтрольная холдингу фирма добилась введения наблюдения в ЗАО «Нурлатский элеватор» и еще в ряде связанных с ним организаций, суд назначил в них временных управляющих. Сам элеватор — предприятие из перечня хранителей госфонда зерна, которое задолжало «Россельхозбанку» вышеназванную сумму по кредиту. Долг был выкуплен холдингом Хуснуллина, который теперь банкротит фирмы Сулейманова.