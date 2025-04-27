Таиланд планирует сократить безвизовый режим для иностранцев с 60 до 30 дней

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Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават распорядилась пересмотреть продолжительность безвизового режима для иностранцев, сократив его с 60 до 30 дней, сообщает государственный департамент королевства по связям с общественностью.

Решение принято в связи с тем, что некоторые гости нарушают закон, оставаясь в стране дольше положенного срока и работая нелегально.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время система безвизового въезда доступна для граждан 93 стран и территорий, посещающих Таиланд с целью туризма или срочной работы на срок до 60 дней, с возможностью продления на период, не превышающий 30 дней.

Глава Туристического управления Таиланда ранее заявляла, что власти могут сохранить 60-дневный безвизовый режим для граждан России, если у них будет потребность находиться в королевстве более 30 дней.