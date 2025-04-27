В России пройдут антитеррористические учения в школах 29—30 апреля

Фото: Динар Фатыхов

В России 29—30 апреля состоятся всероссийские антитеррористические учения в школах, колледжах и детских оздоровительных лагерях. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев на заседании президиума Совета законодателей.

Бугаев уточнил, что учения являются «важнейшим мероприятием, которое объединит всю страну». Он добавил, что совместно с МЧС, МВД и Росгвардией запланировано отрабатывать действия в случае нештатных ситуаций на территории образовательных учреждений и организаций летнего отдыха.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее Лариса Фальковская, директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения, сообщила, что в 2024 году в подобных учениях участвовали более 90% педагогов и почти все объекты образования.