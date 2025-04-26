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Российская армия освободила Поповку в Белгородской области

14:41, 26.04.2025
Российская армия освободила Поповку в Белгородской области
Фото: Динар Фатыхов

Начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по уничтожению украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка Белгородской области.

— В Белгородской области подразделениями группировки войск «Север» завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка, проводится поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах, — заявил Герасимов.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Богдановка в ДНР.

Герасимов также доложил, операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины завершена. За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.

Рената Валеева

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