Российская армия освободила Поповку в Белгородской области
Начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по уничтожению украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка Белгородской области.
— В Белгородской области подразделениями группировки войск «Север» завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка, проводится поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах, — заявил Герасимов.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Богдановка в ДНР.
Герасимов также доложил, операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины завершена. За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
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