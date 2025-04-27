Сегодня в Татарстане похолодает до +14 градусов
Ожидаются дождь и мокрый снег
Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный 7—12 м/с, местами порывами 15—18 м/с. Утром температура составит +5 градусов, на юго-востоке до +9 градусов. Днем ожидается от +5 до +10 градусов, на юго-востоке до +14 градусов. В Казани прогнозируется от +6 до +8 градусов.
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