Выживаемость пациентов с раком в России увеличилась на 9%

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что за последние пять лет выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в стране возросла на 9%. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На заседании президиума Совета законодателей он уточнил, что это стало возможным благодаря реализации проекта по борьбе с раком, который улучшил инфраструктуру и оснастил медицинские учреждения современным оборудованием.

— Это колоссальный успех в борьбе с таким тяжелым заболеванием, — подчеркнул Мурашко. Он добавил, что новые технологии и методы лечения значительно повысили эффективность работы медицинских учреждений.