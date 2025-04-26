Казанец задержан по подозрению в убийстве соседа после словесной перепалки

Фото: Максим Платонов

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть соседа. Об этом сообщили в СУ Следкома России по Татарстану.

По данным следствия, вечером 24 апреля 2025 года на улице Зорге между двумя мужчинами произошел конфликт, причиной которого стало замечание, сделанное потерпевшим подозреваемому, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры подозреваемый нанес соседу телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Рената Валеева