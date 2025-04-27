Чаще всего татарстанские родители советуют детям выбрать профессию ИТ-специалиста

Фото: Мария Зверева

Каждый третий родитель в Татарстане — 34% — рекомендовал бы детям выбрать профессию ИТ-специалиста. Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru.

Перспективными татарстанские родители считают профессии архитектора (20% ответов), врача и инженера (по 15%). Замыкают пятерку специальности программиста и разработчика (12%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Антирейтинг возглавила профессия блогера: не хотели бы, чтобы их дети выбрали такое дело жизни, 29% татарстанских родителей. Кроме того, жители республики отрицательно относятся к профессиям воспитателя и бизнес-тренера (по 17% ответов), а также агента по недвижимости и полицейского (по 15%).

Напомним, большинство школьников и родителей в России благосклонно относятся к идее распределения выпускников вузов и колледжей после окончания учебы. Поддерживают эту инициативу 90% опрошенных подростков и 80% родителей.

Галия Гарифуллина