Каждый пятый работодатель Казани готов нанимать ранее судимых соискателей

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Соискателей с судимостью готовы нанимать 18% работодателей Казани. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

Согласно опросу, персонал с непогашенной судимостью работает в 8% компаний города.

Чаще других лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Компании принимают соискателей с непогашенной судимостью на позиции рабочих и разнорабочих.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что работодатели могут получить возможность проверять информацию из резюме соискателя в государственных информационных системах (ГИС). По словам министра, любой работодатель с согласия кандидата-соискателя должен иметь возможность проверить данные, указанные в резюме: подтвердить опыт, стаж и образование. Для этого соискателю нужно будет принять запрос работодателя и предоставить ему доступ к подтверждающим сведениям.

Елизавета Пуншева