Спрос на беседки для загородного отдыха среди казанцев возрос на 21%
В апреле в Казани спрос на беседки для загородного отдыха возрос на 21% относительно аналогичного периода 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито».
При этом количество предложений за год возросло на 222%.
— Желающих отдохнуть в выходные на природе и пожарить шашлыки намного больше, чем бесплатных мангальных зон. Единственный шанс занять приглянувшееся место — прийти с ночи. Не все готовы идти на такие жертвы. Поэтому исполнители начали предлагать клиентам занять для них беседку на рассвете, а за дополнительную плату — обмотать ее пленкой от дождя и ветра, надуть шарики, купить и принести мангальные принадлежности: уголь, розжиг, решетку и шампуры, — говорится в исследовании.
Такая услуга обойдется в среднем в 2—3 тыс. рублей.
Вместе с тем возрос и спрос на услуги поваров, которые готовят на мангале, рост составил 29% год к году. Количество предложений в этом сегменте увеличилось на 33%.
Спрос на мангальщиков возрос и со стороны работодателей (+122%). Средняя предлагаемая зарплата составила 171,2 тыс. рублей.
Спрос на путешествия с вылетом из Казани и заездом на майские праздники на сегодняшний день вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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