Спрос на беседки для загородного отдыха среди казанцев возрос на 21%

Фото: Максим Платонов

В апреле в Казани спрос на беседки для загородного отдыха возрос на 21% относительно аналогичного периода 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито».

При этом количество предложений за год возросло на 222%.

— Желающих отдохнуть в выходные на природе и пожарить шашлыки намного больше, чем бесплатных мангальных зон. Единственный шанс занять приглянувшееся место — прийти с ночи. Не все готовы идти на такие жертвы. Поэтому исполнители начали предлагать клиентам занять для них беседку на рассвете, а за дополнительную плату — обмотать ее пленкой от дождя и ветра, надуть шарики, купить и принести мангальные принадлежности: уголь, розжиг, решетку и шампуры, — говорится в исследовании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такая услуга обойдется в среднем в 2—3 тыс. рублей.

Вместе с тем возрос и спрос на услуги поваров, которые готовят на мангале, рост составил 29% год к году. Количество предложений в этом сегменте увеличилось на 33%.

Спрос на мангальщиков возрос и со стороны работодателей (+122%). Средняя предлагаемая зарплата составила 171,2 тыс. рублей.

Спрос на путешествия с вылетом из Казани и заездом на майские праздники на сегодняшний день вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Елизавета Пуншева