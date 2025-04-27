В Госдуме предложили закон, обязывающий предоставлять информацию депутатам
В Госдуму внесут законопроект, который запретит отказывать депутатам, сенаторам и аудиторам Счетной палаты в получении информации, необходимой для выполнения их обязанностей. Об этом сообщили РИА «Новости».
Автор инициативы, депутат Ярослав Нилов из ЛДПР, заявил, что Верховный суд фактически поддержал данный законопроект.
Согласно сопроводительным документам, депутатские запросы часто касаются защиты прав граждан. Обязательное предоставление информации поможет быстрее решать их проблемы, обеспечивать открытость власти и снижать уровень коррупции.
Напомним, что в мае в России вступают в силу новые законы, направленные на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов, противодействие мошенничеству и защиту персональных данных граждан.
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