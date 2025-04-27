В Госдуме предложили закон, обязывающий предоставлять информацию депутатам

Фото: Дарья Пинегина

В Госдуму внесут законопроект, который запретит отказывать депутатам, сенаторам и аудиторам Счетной палаты в получении информации, необходимой для выполнения их обязанностей. Об этом сообщили РИА «Новости».

Автор инициативы, депутат Ярослав Нилов из ЛДПР, заявил, что Верховный суд фактически поддержал данный законопроект.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Согласно сопроводительным документам, депутатские запросы часто касаются защиты прав граждан. Обязательное предоставление информации поможет быстрее решать их проблемы, обеспечивать открытость власти и снижать уровень коррупции.

Напомним, что в мае в России вступают в силу новые законы, направленные на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов, противодействие мошенничеству и защиту персональных данных граждан.



Анастасия Фартыгина