Спрос на бухгалтеров в России уменьшился на 9%

Фото: Максим Платонов

По итогам первого квартала 2025 года в России спрос на кадры в сфере бухгалтерии уменьшился на 9% относительно аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Примечательно, что при этом спрос именно на главных бухгалтеров, напротив, возрос. С начала года им были доступны более 2,8 тыс. вакансий, что на 10% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средняя зарплата бухгалтеров составила 70,1 тыс. рублей, увеличившись на 19% за год. Медианная зарплата для главных бухгалтеров в стране выросла еще сильнее (+20%) — до 100,4 тыс. рублей.

Напомним, что в апрельском рейтинге самых высокооплачиваемых работ второе место заняла вакансия главного бухгалтера с опытом работы не менее 10 лет. В производственно-торговой компании ему предлагали зарплату от 150 тыс. рублей, доставку на работу и домой за счет работодателя.

Елизавета Пуншева