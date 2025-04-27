Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 19 пожаров
За прошедшие сутки, 26 апреля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на 19 пожаров, из которых 8 произошли в жилом секторе, а 7 были связаны с горением мусора. Об этом сообщили в пресс-службе.
Помимо этого, пожарные 16 раз выезжали по ложным вызовам и шесть раз — для взаимодействия с другими службами. Также они 9 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики за минувшие сутки происшествий зарегистрировано не было.
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