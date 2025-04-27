Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 19 пожаров

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки, 26 апреля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на 19 пожаров, из которых 8 произошли в жилом секторе, а 7 были связаны с горением мусора. Об этом сообщили в пресс-службе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо этого, пожарные 16 раз выезжали по ложным вызовам и шесть раз — для взаимодействия с другими службами. Также они 9 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики за минувшие сутки происшествий зарегистрировано не было.

Анастасия Фартыгина