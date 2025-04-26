Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Габдулле Тукаю в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии возложения цветов к подножию памятника великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. Мероприятие прошло в казанском сквере, носящем имя поэта, и было приурочено к Дню родного языка и 139-й годовщине со дня его рождения.

В церемонии также приняли участие Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, руководитель Администрации раиса республики Асгат Сафаров, министр культуры Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, представители творческой интеллигенции и почитатели таланта Габдуллы Тукая.

По информации пресс-службы, сегодня в новом здании Татарского государственного академического театра им. Камала состоится встреча Рустама Минниханова с представителями татарской театральной интеллигенции, а также вручение Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая.

Ранее Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением по случаю празднования этой памятной даты.

Рената Валеева