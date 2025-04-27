Самый древний муравей, угроза эпидемии кори, земляника на орбите

Новости науки за неделю с 21 по 27 апреля

Фото: Реальное время

113 миллионов лет назад на Земле жили адские муравьи с челюстями-косами

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу нашли новый ископаемый вид муравьев из подсемейства адских муравьев (Haidomyrmecinae). На сегодняшний день это самая ранняя из всех геологических записей о муравьях, когда-либо найденных на Земле — она была сформирована в раннем меловом периоде 113 миллионов лет назад. Исключительно хорошо сохранившийся отпечаток муравья был найден, пока ученые изучали крупную коллекцию ископаемых насекомых из формации Крато (это место знаменито тем, что в нем отлично сохранились окаменелости).

Изучали отпечатки насекомого с помощью микрокомпьютерной томографии. Так и поняли, что это именно муравей, причем самый древний из доселе найденных. Других его сородичей до этого находили в кусках бирманского янтаря, и возраст их был на 13 миллионов лет меньше.

Хищный род адских муравьев назвали так не за красивые глаза, а за то, как хорошо они были приспособлены к своему характеру занятий. У найденного бразильцами адского муравья, который жил порядка 113 миллионов лет назад, челюсти (жвалы) были похожи на косы и могли двигаться вперед в вертикальной плоскости. Современные муравьи так не умеют. Охотился ископаемый вид на других своих сородичей. Морфология его тела очень сложна и демонстрирует, что адаптации у насекомых развивались очень быстро. Даже самые ранние виды муравьев уже имели очень сложное хищническое поведение, которое сильно отличалось от того, что демонстрируют современные нам насекомые.

Перед нами самый ранний из найденных предков муравьев. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Важность находки заключается не только в том, что перед нами самый ранний из найденных предков муравьев. Таким образом ученые выяснили, что муравьи могли жить не только во влажных джунглях востока Гондваны (современная Бирма), но и на засушливых плато на западе этого древнего суперконтинента (современная Бразилия).

На Северо-Западе России вполне реальна вспышка кори: треть жителей от нее не защищены

Чтобы предотвратить вспышку инфекционного заболевания — например, кори — не менее 90% людей в популяции должны иметь антитела, быть защищенными от нее. Медики из Санкт-Петербургского государственного университета исследовали 28,5 тысячи пациентов из Северо-Западного федерального округа на предмет иммунитета к кори — одной из самых быстро распространяемых инфекций на сегодняшний день. Оказалось, что привиты менее 70% людей, которые здесь проживают. А это напрямую означает, что эпидемия кори на этой, довольно большой, территории — не страшилка, а вполне реальная угроза.

Особенно уязвимо к вспышкам инфекции население больших городов. Напомним, корь очень высококонтагиозна: один больной может воздушно-капельным путем заразить 18 человек. ВОЗ оценивает, что с 2000 по 2023 годы вакцинация против кори помогла сохранить жизнь более чем 60 миллионам человек по всему миру. По Национальному календарю прививок в России, первая доза вакцины вводится годовалому ребенку, вторая — в шесть лет. Впрочем, прививку можно сделать в течение всей жизни. Однако в 2023 году заболеваемость корью в России выросла до максимума за 30 лет — антиваксерские настроения растут и ширятся, люди активно путешествуют в азиатские страны, и все это дает свои плоды.

В Северо-Западном федеральном округе от кори привиты менее 70% жителей. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В океан заливают раствор каустической соды — чтобы снизить парниковый эффект

Экологи из Университета Массачусетса проводят эксперимент по заливке щелочного раствора в морскую воду, чтобы увеличить масштаб связывания СО2 из воздуха. Этот эксперимент — очередной поиск способов борьбы с глобальным потеплением. Сейчас мировой океан извлекает из атмосферы и надежно связывает примерно треть всех мировых выбросов углекислого газа — ученые предположили, что можно «простимулировать» его извлечение из воздуха еще больше.

Чтобы увеличить «емкость» океанической воды и ее способность связывать больше углерода, ее нужно подкислить. Для этого предложили использовать щелочной раствор на основе гидроксида натрия, то есть каустической соды. СО2 из воздуха вступает в реакцию с водой, в итоге получается бикарбонат натрия (обычная пищевая сода). Пищевая сода, предположительно, не вредит морским обитателям, а сам процесс чем-то напоминает то, что происходит в фильтрах для очистки воды.

Но прежде чем «удобрять» океан каустической содой в планетарном масштабе, группа ученых из Университета Массачусетса начала эксперимент в заливе Массачусетс на исследовательском судне. Они заливают в морскую воду раствор, измеряют уровень поглощения углекислого газа, исследуют, как это отражается на водной экосистеме. Ведь даже крошечные изменения в химическом составе воды могут безвозвратно повредить водной экосистеме, например, повредить планктону, нарушить системы коралловых рифов, изменить баланс существования видов. Предполагается, что если эффективность и безопасность метода подтвердится, он может войти в список инструментов глобальной экологической политики. Другой вопрос — хватит ли на планете каустической соды и каковы будут отдаленные последствия этого шага.

Этот эксперимент — очередной поиск способов борьбы с глобальным потеплением. . Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Одни ученые отправляют на орбиту дрожжи, другие — семена земляники

Планируя масштабную экспансию на другие планеты, человечество пока не придумало не только способов защиты космонавтов от космической радиации, но и того, как изготавливать продукты питания для долгого полета — ведь запасов на много лет с собой космонавтам не отправишь.

Эксперименты ведутся. Так, 21 апреля британские ученые из Имперского колледжа Лондона и компании Frontier Space провели орбитальный эксперимент — протестировали, смогут ли работать дрожжи на орбите в условиях невесомости (вернее, микрогравитации). Эксперимент провели на возвращаемой грузовой капсуле Phoenix при поддержке Европейского космического агентства. В космос отправили полностью автоматизированную мини-лабораторию EGGS-1. Научных статей по итогам эксперимента пока не было опубликовано — не исключено, что появятся и они. А пока гендиректор Frontier Space заявил, что компания мечтает о заводах на орбите и Луне.

А российские ученые из Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН готовят к отправке на МКС… семена ремонтантной земляники. Собираются посмотреть, как влияют космические условия на всхожесть, рост и выживаемость земляники. Нет, выращивать их там не планируют — просто «прокатят» в космос, а после возвращения с орбиты семена проанализируют и сравнят с обычной земляникой, которая космическим туризмом не занималась. Правда, сколько времени семена проведут на орбите, пока не сообщается.

Одни ученые отправляют на орбиту дрожжи, другие — семена земляники. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Ученые нашли допинг для раковых клеток и теперь думают, как его нейтрализовать

Иммунологи из Стэнфорда опубликовали статью о том, что эритропоэтин (гормон, который увеличивает выработку эритроцитов) помогает опухолевым клеткам маскироваться от иммунной системы. Более того, оказалось, что если эффект действия эритропоэтина блокировать у подопытных мышей — то опухоли уменьшаются или даже исчезают. То есть иммунная система начинает их видеть и уничтожать.

А теперь подробнее. Эритропоэтин выделяется почками и печенью, его задача — стимулировать костный мозг вырабатывать больше красных кровяных телец. Главное, что мы знаем про него в быту — что он увеличивает выносливость, работоспособность, и поэтому считается допингом и запрещен к приему в профессиональном спорте). Медики уже сталкивались с эффектом того, что он провоцирует рост опухолей — но вот как именно, до сих пор было непонятно.

Иммунологи из Стэнфорда случайно обнаружили, что мыши с раком печени, который игнорировался иммунной системой, имели больше эритропоэтина в крови, чем те грызуны, иммунная система которых атаковала опухоли. Они решили исследовать вопрос подробнее. Генетически, с помощью технологии CRISPR, отключали у раковых клеток возможность выработки эритропоэтина. И лейкоциты сразу начинали атаковать опухоль! Значит, эритропоэтин не давал иммунной системе начинать эти атаки. Но как?

Выяснили еще более удивительную вещь: на эритропоэтин реагируют в основном те клетки иммунной системы, которые являются макрофагами (в норме они «поедают» чужеродные клетки). Так вот, под воздействием коварного гормона макрофаги начинают защищать… раковые клетки, а не родной организм! Ученые попробовали отключить у макрофагов чувствительность к эритропоэтину (убрали этот рецептор путем генетического редактирования). И случилось чудо: у 50% мышей опухоль исчезла через 1—3 месяца. Рак у грызунов, которым отключили рецептор на макрофагах печени, отреагировали на иммунотерапию. Через 18 недель после начала эксперимента около 40% мышей-участниц с отключенным рецептором эритропоэтина на макрофагах были живы. А все контрольные мышки, которым ничего не редактировали, умерли менее чем за два месяца от рака.

А что же с людьми? Есть основания полагать, что и у людей эритропоэтин помогает опухоли прятаться от иммунной системы. Потому что макрофаги, несущие рецептор этого гормона, в изобилии находятся в опухолях печени человека и рядом с ними — это показывают данные клинических исследований. Ученые проанализировали базы данных по раку — и выяснили, что чем больше эритропоэтина вырабатывали опухоли печени, тем реже такие пациенты проживали 5 лет с момента постановки диагноза.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Трое ученых, обнаруживших этот эффект, пытаются понять, как остановить его. Они основали научно-исследовательскую компанию, в которой хотят сделать опухоли уязвимыми для иммунной системы и иммунотерапии, «отучив» эритропоэтин работать на вражеские клетки.

