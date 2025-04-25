«Не повод для спокойствия»: Минниханов попросил не обольщаться первыми финансовыми итогами

Поступления в республиканскую казну выросли на 20,4%, а по налогу на прибыль «подскочили» сразу на 31% благодаря «нефтянке» и нефтехимии

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Татарстанские налоговики собрали в первом квартале богатую корзину доходов в 394 млрд рублей. Из них 125 млрд рублей (с ростом на 20%) поступило в казну республики. Впечатляющие цифры не могли не радовать. Но глава республики предупредил, что обольщаться головокружительными успехами в моменте не стоит. «Все меняется быстро. Мы видим, что второй квартал нам немного осложнил ситуацию», — заявил Минниханов, указывая, что несколько крупных компаний снизили отчисления на 7 млрд по налогу на прибыль за первый квартал. О том, какого сюрприза ждут от Минфина России, какой кнут и пряник готовят должникам силовики, — в материале «Реального времени».

Тревожный сигнал на 7 млрд рублей

Налоговые сборы в Татарстане продолжают бить рекорды, несмотря на мрачные экономические прогнозы, связанные с увеличением налоговой нагрузки на предприятия с 1 января 2025 года. Поступления, пусть скачкообразно, но выросли по всем без исключения видам налогов. Всего налоговики собрали 396 млрд рублей, или с приростом на 13%. Из них 125 млрд рублей, или с плюсом на 20,4%, поступило в республиканский бюджет. Казна получила на 21 млрд рублей больше запланированного в первом квартале.

— Первый квартал сложился более-менее благоприятно, — сообщил Рустам Минниханов, открывая совещание финансовых, казначейских и налоговых органов. — Бюджетные назначения выполнены, есть и собственные доходы. Но результаты первого квартала не повод для спокойствия, — предупредил он.

По его словам, появились нездоровые признаки возможного снижения сборов по налогу на прибыль в будущем.

— Все меняется быстро. Мы видим, что второй квартал нам немного осложнил ситуацию, — сообщил Минниханов.

И напомнил, что бюджет Татарстана сверстан с существенным дефицитом, который придется «нагонять» в течение всего года без срывов. «Что нас беспокоит — это налог на прибыль. Первый ряд предприятий снизили отчисления на 7 млрд, это не очень хороший сигнал», — отметил он. К тому есть объективные причины, но это отражается на исполнении бюджета. Раис поручил держать ситуацию на контроле. Но не просто требовать, а вникать в суть проблемы и искать выход. «Наша главная задача — создать условия для комфортной работы предприятий», — подчеркнул он.

Скачки роста

Поступления по налогу на прибыль выросли на 31%, сообщил глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. По его словам, в бюджет республики перечислено 56 млрд рублей. Ими «закрыто» 47% доходов казны. «Во многом увеличение обеспечено ростом платежей от компаний, занимающихся добычей нефти и ее переработкой, а также за счет высокого государственного спроса на продукцию организаций ряда других отраслей», — пояснил он (видимо, речь идет о ГОЗ).

Другая часть экономики «дрейфует» в противоположную сторону. По словам Марата Сафиуллина, немало республиканских компаний уже представили налоговые декларации к уменьшению суммы налога на прибыль на 8,9 млрд рублей. Собираются снизить отчисления и еще несколько холдингов. «По имеющимся данным, по результатам первого квартала текущего года по ряду стратегических для бюджета республики предприятий ожидаются декларации «к уменьшению» исчисленного налога», — доложил он, предупредив, что налоговики будут проверять «легитимность снижения».

На 19% выросли сборы и по НДФЛ. Всего собрано 38,1 млрд рублей. По словам Марата Сафиуллина, в бюджет республики поступило 26,5 млрд рублей, в местные бюджеты — 11,6 млрд рублей. Причина — рост заработной платы, открытие 23 тысяч рабочих мест. Все это дало прибавку в 6 млрд рублей. Правда, тут «выделился» Альметьевский район — в нефтяном регионе сборы подозрительно сократились почти на полмиллиарда.

Сборы налога на имущество выросли на 6,8% — до 11,3 млрд, по акцизам — до 10,2 млрд рублей, по налогу на совокупный доход — до 5,6 млрд рублей.

«Уладить» претензии выльется в уголовное дело

Глава УФНС по Татарстану сообщил о новых фактах уклонения от уплаты налогов, раскрытых совместно с УФСБ России по РТ. Выездная проверка «Техинжениринг-ФЛОТа» показала, что компания была связана с 17 «фирмами-однодневками» и с шестью индивидуальными предпринимателями. Зарплата сотрудникам выплачивалась в конвертах. В результате компании доначислили 29 млн рублей налогов.

Сафиуллин призвал не прибегать к помощи «мошенников», которые предлагают «уладить» претензии налоговиков по проводимым выездным проверкам. «Итогом такой медвежьей услуги является возбуждение уголовных дел (ст. 159, 291, 291.1 УК РФ), а не снижение сумм по проверке», — предупредил он. Самый эффективный способ урегулирования претензий — представление уточненных деклараций, уверен Марат Сафиуллин. Это позволяет сэкономить деньги (пени и выплаты мошенникам), а главное — сохранить репутацию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С помощью силовиков приходится бороться с недоимкой. В настоящее время она составляет 12,3 млрд рублей. По словам Марата Сафиуллина, этот вопрос находится на контроле прокурора РТ Альберта Суяргулова. При содействии правоохранительных органов в бюджет поступают долги, исчисляемые миллиардами рублей. В этом году совместные мероприятия по пресечению злоупотреблений продолжатся.

Списать госдолг наполовину

Минфин России может списать около половины госдолга Татарстана, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

— В текущем году реализуется задача, поставленная президентом России, о списании 2/3 задолженности субъектов России по федеральным бюджетным кредитам. Условием списания является направление высвобождаемых средств субъекта на установленные мероприятия, — рассказал он.

По его словам, речь идет о сумме списания в 44,5 млрд рублей, а высвободившиеся ресурсы предполагается направить на развитие инфраструктуры. «В соответствии с правилами Республика Татарстан обратилась в федеральные органы с заявлением о намерении участвовать в новом механизме списания, — уточнил министр финансов РТ Марат Файзрахманов. — Он содержит перечень и объемы мероприятий на сумму 44,5 млрд рублей, предлагаемых к финансированию и списанию».

— На сегодняшний день наши предложения одобрены отраслевыми федеральными министерствами и в дальнейшем будут внесены на рассмотрение президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России, — рассказал он.

Ожидается, что погашение этой суммы будет проходить в течение 5 лет. Госдолг Татарстана на 1 апреля этого года составил около 99 млрд рублей. В июле 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о списании 1 трлн рублей долгов российским регионам. Этот шаг направлен на поддержку экономического развития субъектов РФ и реализацию важных инфраструктурных проектов.

