Башкирская неделя: заболевший Муртаза Рахимов, режим ЧС и премьера от Элвина Грея

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Сообщения о коронавирусе по-прежнему остаются в информационной повестке Башкирии, хотя интерес к ним со стороны населения несколько охладел. Однако известия о состоянии здоровья первого президента республики Муртазы Рахимова дали повод для новых разговоров. Нынешний же глава Башкортостана Радий Хабиров в неформальной обстановке признался, чем займется, когда уйдет в отставку. А депутат регионального парламента и паралимпийская чемпионка Оксана Савченко продолжила шокировать публику новыми скандалами со своим участием. Тем временем один из авторов проекта казанской мечети «Кул-Шариф» Айвар Саттаров рассказал «Реальному времени», как «скопипастили» его эскизы и строят по ним знаковые мусульманские храмы Башкирии. Подробнее — в нашем очередном недельном обзоре.

Здоровье Муртазы Рахимова

Пока в Башкирии выявляются новые случаи заражения коронавирусом (а их общее число приблизилось к отметке в 4,5 тысячи), в Сети прошла информация об инфицировании им Муртазы Рахимова. Однако первый президент Башкортостана, возглавляющий благотворительный фонд «Урал», опроверг эти слухи.

86-летний Муртаза Губайдуллович сообщил, что был помещен в больницу, где проходил лечение по зрению. У него имелись признаки ОРВИ, был взят ПЦР-анализ на коронавирус, как того требует процедура. Результат оказался отрицательным. Также компьютерная томография показала, что есть признаки пневмонии, но уже почти прошедшей.

— Температуры нет, чувствую себя хорошо, — успокоил общественность «Бабай».

Также экс-президент республики добавил, что о его здоровье справлялся глава РБ Радий Хабиров, «приславший гостинцы».

Что касается выхода региона из режима самоизоляции, то на онлайн-встрече с ветеранами Хабиров попросил «две-три недели потерпеть в плане каких-то особых мер безопасности для пожилых людей». По его словам, разрешение ездить на дачу и гулять около дома должно скрасить жизнь земляков.

Чем займется Хабиров, когда уйдет с госслужбы?

К слову, с июня Радий Хабиров перестал публиковать в соцсетях фотографии героев последнего времени — врачей, сражающихся с коронавирусом «на передовой». Зато в субботу «башлык» разместил видео, в котором рассказал, чем займется, когда уйдет в отставку. Помешивая в казане нарезанную морковь, он произнес: «Люди, которые умеют делать такой плов, никогда не останутся без работы». Это восточное блюдо его научили готовить в армии узбеки-сослуживцы.

По словам Хабирова, каждый мужчина должен уметь готовить плов. А чиновники должны иметь по две специальности, одну из них — рабочую.

Отметим, что это уже не первое видео, в котором глава республики демонстрирует свои кулинарные умения. В прошлом году в социальных сетях с подачи первой леди Башкирии Каринэ Хабировой был размещен ролик, в котором ее муж месит тесто для пельменей на 8 марта. Острословы интернета тут же придумали для него прозвище Камыр-батыр (ҡамыр — «тесто» по-башкирски).

Режим ЧС

Тем временем в республике объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в нескольких районах республики. Причиной стали погодные условия — в Башкирии ожидается град.

Режим ЧС будет действовать до 20 июня в Бакалинском, Благоварском, Буздякском, Дюртюлинском, Илишевском, Туймазинском, Чекмагушевском и Шаранском районах.

Режим ЧС будет действовать до 20 июня в Бакалинском, Благоварском, Буздякском, Дюртюлинском, Илишевском, Туймазинском, Чекмагушевском и Шаранском районах. Фото proural.info

Согласно распоряжению, администрации муниципалитетов должны разработать план мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникающей из-за града и сильного ветра, и обеспечить его реализацию. Также местные власти должны предоставить в Минсельхоз РБ документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур.

Муниципальные власти и Минобразования республики должны обратиться в правительство Башкирии для получения ремонта и возмещения ущерба.

Страсти по «Кроношпану»

На этой неделе «Реальное время» написало о заводе «Кроношпан», работающем на окраине Уфы. Изначально предприятие по производству ориентированно-стружечных плит планировалось разместить в Татарстане. 10 лет назад глава австрийского концерна Kronospan Group Питер Кайндл даже встречался по этому вопросу с Рустамом Миннихановым и тогдашним министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Маратом Хуснуллиным.

Но лесистый Башкортостан показался европейцам более привлекательным. Республика выделила из бюджета 1 млрд рублей, чтобы построить к производственной площадке железную дорогу, провести туда газ и линию электропередач. Тогдашний президент РБ Рустэм Хамитов уверял, что производство будет безопасным для окружающей среды, а республика получил огромную выгоду.

Несмотря на рост оборотов, компания остается убыточной: уже в 2015 году ООО «Кроношпан Башкортостан» ушло в минус на 2,1 млрд рублей. Ситуация повторилась по итогам 2017 и 2018 годов. При этом на компании до сих пор висит краткосрочный долг в 22,5 млрд рублей.

Ситуацию вокруг башкиро-австрийского проекта усугубляют и экологические скандалы, начавшиеся еще в 2013—2014 годах, когда народное экологическое движение в Уфе начало вести ожесточенную борьбу против строительства деревообрабатывающего завода, что вылилось в массовые протесты. Экологи упирали на то, что строительство завода предполагалось в санитарной защитной зоне уфимских водозаборов, что запрещается Водным кодексом, кроме того, завод находится всего в 500 метрах от социального поселка для молодых семей Дорогино.

Ситуацию вокруг башкиро-австрийского проекта усугубляют и экологические скандалы, начавшиеся еще в 2013—2014 годах. Фото gorobzor.ru

Уже в первый год протеста экологи движения «Антикроношпан» добились того, что для проведения экспертиз вокруг строительства была направлена рабочая группа при администрации президента, которая, однако, выявила только одно нарушение — «отсутствие необходимой документации для начала строительства». Оно же, как потом выяснилось, было и ключевым.

Лишь в 2019 году власти Башкирии отчасти признали, что «что-то не так». Выяснилось, что «Кроношпан» под Уфой работает, будучи официально не введенным в эксплуатацию, заявили в министерстве экологии и природопользования Башкортостана. В итоге Башкирская межрайонная природоохранная прокуратура не может проводить на предприятии проверки. Во второй половине 2019 года «Кроношпан» все же формально ввел в эксплуатацию свой завод, часть комплекса была запущена и работала уже не в режиме пусконаладки, а в обычном производственном. К слову, завод формально принадлежит не австрийцам, а кипрской компании Kronospan Holdings Ist Limited.

Неугомонная Оксана Савченко

Дважды за неделю отметилась депутат Госсобрания — Курултая Башкирии паралимпийская чемпионка Оксана Савченко. Вначале у члена фракции «Единая Россия» случился конфликт с сотрудником ГИБДД. Гаишник запретил автомобилю Hyundai Solaris, на котором ехала в качестве пассажира Савченко, проезжать под временный знак, ограничивающий спуск к набережной. В ходе разбирательств инспектор спросил у нее: «Вы инвалид физический или моральный?». Такое обращение возмутило парламентария (инвалида второй группы). Позже она пояснила, что с ней в машине находился мальчик с первой группой инвалидности. ГИБДД Башкортостана организовала проверку инцидента, пообещав дать оценку действий своего сотрудника.

В середине недели восьмикратная паралимпийская чемпионка обрушилась на менеджмент ХК «Салават Юлаев», обвинив его в нарушении указа главы региона. По ее словам, уфимский клуб собирал деньги с родителей юных хоккеистов своей спортшколы для проведения занятий во время режима самоизоляции.

Депутат опубликовала в своем «Инстаграме» видео, в котором рассказала о нарушениях со стороны руководства уфимцев. Также она продемонстрировала документы, подписанные директором АНО «Салават Юлаев». Согласно данным, стоимость одного занятия составляла 1200 рублей, пакет из десяти занятий обходился родителям в 12 тысяч рублей.

В середине недели восьмикратная паралимпийская чемпионка обрушилась на менеджмент ХК «Салават Юлаев». Фото vk.com/sav_ok

Надо отметить, что Савченко в последнее время становится героиней различных скандалов. Как писало «Реальное время», в мае она раскритиковала коллег-парламентариев, которые приняли поправки, увеличивающие ответственность за нарушение масочного режима. Также она заявила, что хочет покинуть республику. В марте депутат заставила публично извиниться заместителя премьер-министра РБ Ирека Сагитова, который во время посещения бассейна, где она тренировала детей, потребовал «поднять задницу и подойти» к нему.

Секс-скандал с продолжением

Что касается дочери башкирского вице-премьера — экс-дознавательницы Гульназ Фатхисламовой, то на днях случилось продолжение истории, длящейся второй год.

Девушка выступила на телеканале НТВ в передаче, посвященной событиям осени 2018 года. Тогда бывшая полицейская обвинила троих своих коллег в изнасиловании.

Она вновь пересказала, что вышестоящие по службе товарищи приказали ей явиться на неофициальную встречу. Потерпевшая также сообщила, что доверяла коллегам, поскольку они знали ее отца, который на тот момент возглавлял управление Росгвардии по Башкирии.

— В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать, — добавила Фатхисламова.

Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

«Зеленое дерби» за «трудовую доблесть»

Пока в Уфе продолжают разгораться нешуточные страсти вокруг Генплана на ближайшие 20 лет, столица республики намерена побороться за звание «Город трудовой доблести». Согласно указу президента РФ, звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Согласно указу президента РФ, звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Фото veteranrb.ru

Безусловно, во время Великой Отечественной победа ковалась в тылу, и немалую роль в этом сыграла БАССР. Например, треть советских самолетов работала на уфимских моторах. Однако претендентами на почетное звание названы еще 19 городов, среди которых значится и вечный соперник Уфы — Казань. Так что в общем «соцсоревновании» можно наблюдать очередное «зеленое дерби».

Мустай Карим в Казани

В Казани установят памятник башкирскому писателю Мустаю Кариму. По словам постоянного представителя Татарстана в Башкортостане Ранэля Зинатуллина, скульптура появится на площадке на Оренбургском тракте недалеко от остановки «Роторная». Возможно, там появится небольшой сквер.

Памятник Кариму, 100-летие которого отмечалось в прошлом году, изготовит художник из Москвы, его выбрала башкирская сторона. Зинатуллин подчеркнул, что монументальное сооружение станет символом дружбы Татарстана и Башкортостана.

Напомним, в апреле прошлого года, в дни Татарстана в Башкортостане, на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур» был открыт памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. В церемонии приняли участие Радий Хабиров и Рустам Минниханов.

Памятник Мустаю Кариму появится на площадке на Оренбургском тракте недалеко от остановки «Роторная». Фото 24smi.org

Украденные идеи мечетей казанского архитектора

Заслуженный архитектор Татарстана, принимавший участие в проектировании казанской мечети «Кул-Шариф», Айвар Саттаров в интервью «Реальному времени» заявил, что проект строящегося в Уфе храма «Ар-Рахим» (долгострой на проспекте Салавата Юлаева) выполнен на основе его эскиза.

Саттаров напомнил также, что именно он спроектировал мечеть «Суфия» на родине экс-гендиректора «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова в Кантюковке (Стерлитамакский район). А рядом строится «дом Аллаха» по образу и подобию этой мечети. Однако защищать свои авторские права в суде он не намерен.

Саттаров поделился своим мнением и относительно уфимской соборной мечети «Ляля-Тюльпан». По словам архитектора, авторам мусульманского комплекса удалось отразить татарский дух через минареты, символизирующие раскрывающиеся бутоны цветка.

Восстановят ли Видинеевский доходный дом?

На этой неделе суд обязал собственников уфимских памятников архитектуры — Дома Видинеева (Карла Маркса, 15) и типографии газеты «Алга» — отреставрировать здания. Эту информацию сначала разместила в соцсетях активистка «Архзащиты» и руководитель БРО ВООПиК Эльза Маулимшина, а затем подхватили местные СМИ.

Истцом выступило Башкультнаследие, ответчиками стали владельцы зданий — ИСК «Эрмитаж» и МУП «Служба заказчика и технического надзора Уфы». Теперь собственники исторических зданий должны разработать проектную документацию на реставрацию в течение 18 месяцев, организовать ее государственную историко-культурную экспертизу и провести работы по сохранению домов-памятников.

В 2018 году на втором этаже Дома Видинеева произошел пожар. Фото 2do2go.ru

Напомним, в 2018 году на втором этаже Дома Видинеева произошел пожар. Подробнее об истории этого строения в колонке «Реального времени» рассказывал уфимский краевед Павел Егоров.

Премьера от Элвина Грея и кинотеатр под открытым небом

«Твои тонкие пальцы сквозь мои проскользают, снова с радиостанции наша песня играет…» — это слова (будем честны, немного корявые) из новой песни Элвина Грея «Подсолнухи». Премьерой Радик Юльякшин порадовал своих поклонников в этот четверг. Напомним, «башкирский Джастин Бибер» анонсировал ее еще неделю назад.

В Уфе в парке им. Гафури скоро начнет работу автокинотеатр. Зрители увидят фильмы на большом экране, а звук можно будет слушать с аудиосистемы машины. Строительно-монтажные работы завершатся в начале июля. Парковка рассчитана на 54 автомобиля.

Кроме того, 2021 год в Башкирии будет объявлен Годом дорог. Радий Хабиров намерен увеличить финансирование на соответствующие программы в два-три раза.