Минниханов и Хабиров открыли в Уфе памятник Габдулле Тукаю

Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Башкирии Радий Хабиров открыли в Уфе памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю.

Монумент установлен на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур». Автором стал Владимир Дворник. Общая высота памятника – около 8 м, он сделан из бронзы.

Глава РТ подчеркнул, что Тукай является значимым творческим деятелем не только для Татарстана, но и для всех тюркских народов в целом.



«Открытие памятника великому поэту Габдулле Тукаю – большое, важное событие для двух братских республик. Теперь у нас с вами есть новый символ дружбы башкирского и татарского народов. Замечательно, что эту радость сегодня с нами разделяют наши дорогие гости из Татарстана», – отметил в свою очередь Хабиров, слова которого приводит пресс-служба главы РБ.



Напомним, памятник Тукаю был установлен в Уфе в начале апреля.