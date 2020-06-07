Экс-дознавательница из Уфы выступила на телевидении с рассказом об изнасиловании

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Бывшая полицейский-дознаватель из Уфы Гульназ Фатхисламова выступила на телеканале НТВ в передаче, посвященной событиям осени 2018 года. Тогда экс-полицейская обвинила троих своих коллег в изнасиловании.

Она вновь пересказала, что вышестоящие по службе товарищи приказали ей явиться на неофициальную встречу.

Потерпевшая рассказала также, что доверяла коллегам, поскольку они знали ее отца, который на тот момент возглавлял управление Росгвардии по Башкирии.

«В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать», — добавила Фатхисламова.

Напомним, что на уходящей неделе Верховный суд Башкирии отменил приговор двоим из троих коллег девушки, которых до этого признали виновными в ее изнасиловании.