Дрессировщик индюков Салават, новые треки Элвина Грея и «филологическая дева» Калимуллина

Салават: белочки, индюки и павлины



Мэтр татарской эстрады делает новые посты в «Инстаграме» редко, да метко. Салават Закиевич продолжает показывать свой «домашний зоопарк» (и с ним разговаривать). На сей раз в объективе оказались белка с бельчонком, роскошные павлины с нарядными хвостами, но настоящий хит — «интерактив» со стадом индюков.

«Привет!» — громко кричит птицам Салават.

«!!!» — примерно таким же тоном отвечают ему индюки.

Все это очень напоминает пионерское «Будь готов!» — «Всегда готов!» и прочие пионерские кричалки из советских времен. В любом случае вышколенность индюков поражает воображение.

Эльмира Калимуллина в амплуа «филологической девы»

Самое свежее в Инстаграме Эльмиры Калимуллиной — пост ко дню рождения Пушкина, который вся прогрессивная филологическая общественность отмечала в субботу 6 июня. Из него мы с удивлением узнаем, что еще ребенком Эльмира воспитывалась в пылкой любви к великому классику. И именно с Пушкиным связаны ее первые публичные победы: певица рассказывает, что на конкурсе чтецов выиграла первое место с «Русланом и Людмилой». Более того, Калимуллина говорит, что на тумбочке возле ее кровати до сих пор Пушкин. Правда, пруфпиков не предоставляет, привычно проиллюстрировав пост фотографией собственного лица с томным выражением.



Аида Гарифуллина — мать коз

В самом свежем своем посте оперная дива Аида Гарифуллина показывает нарядную пижаму (попутно прорекламировав ее изготовителя), пьет чай (по ее уверениям, со смородиновым листом) и рассказывает, как смотрит любимые передачи по телевизору и слушает лекции. Похоже, это Гарифуллина — тот самый человек, который за время карантина не поправился, раскачал блог, выучил еще несколько языков и завел полезные знакомства с рекламодателями.

Неожиданное амплуа певицы — мать коз. Мы ничего не придумали. Она действительно кормит на видео коз (альпийской и нубийской породы), уговаривая их словами «иди к мамочке». И они идут. Еще бы: ведь в руках у «мамочки» такие вкусные ветки.



Элвин Грей — жертва татуировщика и плодовитый певец

Радик Юльякшин хвастается тем, что делает новую татуировку, а попутно спрашивает, как дела с татуировками у подписчиков. Среди подписчиков находятся и те, кто сурово советуют не превращать собственное тело в альбом Репина, и те, кто жалобно причитают, что Радик и так красивый, и те, кто пишут «в мечеть с татуировкой вход закрыт». Но одобрительных комментариев, конечно, больше — армия поклонниц все-таки собрана весьма внушительная.

А в соседних постах певец говорит о новых треках: одну песню только что представил в Инстаграме, премьеру еще одной анонсировал на 12 июня.

Зухра Уразбахтина — пламенный борец со вздутием живота

В Инстаграме у Зухры Уразбахтиной — в основном реклама, причем специализируется гламурная дива на диетологах, стоматологических клиниках и прочих специалистах в области эстетики. Если внимательно следить за ее постами, то можно только порадоваться достижениям современной медицины. Так, пытливый читатель последовательно может узнать, как Зухра «попрощалась с гастритом, высыпаниями на лбу, со вздутием живота и другими недугами».

После чудесного избавления от страшного недуга — высыпаний на лбу — Зухра анонсирует уникальный марафон по сбросу веса и общему приведению организма в тонус. Исходя из этого, мы делаем вывод, что от коучинга в области правильного говорения Уразбахтина переходит к околомедицинской тематике (и это внушает опасения).

А в свободное от рекламы и тренингов время Уразбахтина вместе с Аделиной Сотниковой гуляют на Черном Озере.

Людмила Губаева