«Нас учат в институте подчиняться вышестоящему руководству»: продолжение дела уфимской дознавательницы

С чего все началось

В ночь с 29 на 30 октября 2018 года дознаватель отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламова, по ее словам, подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. Фигурантами дела были 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Всех троих подозревали в изнасиловании и совершении действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

Начали с того, что полицейских уволили из правоохранительных органов и арестовали. В мае 2019 года суд отпустил фигурантов дела из СИЗО под домашний арест.

По информации из неофициальных источников, генетическая экспертиза, проведенная в рамках следствия, подтвердила причастность бывших полицейских к изнасилованию девушки. В 2018 году девушка рассказывала об этой истории: по ее словам, после работы она откликнулась на приглашение коллег и приехала вечером в отдел по вопросам миграции, где начала пить с тремя полицейскими. Потом те, как рассказывала девушка, начали приставать к девушке, бить и сорвали с нее одежду. Потом, по словам Фатхисламовой, они ее изнасиловали.



Обвиняемая сторона: «Потерпевшая элементарно дает лживые показания»

Закрытый процесс по делу стартовал в июле 2019 года. Девушка на нем уверяла, что преступление было совершено в помещении площадью чуть больше двух квадратных метров. Чтобы узнать, как там могли уместиться четыре человека, адвокат одного из обвиняемых попросил потерпевшую нарисовать процесс.

У адвокатов полицейских была своя версия, с которой они даже обратились к президенту России Владимиру Путину и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. С их слов, потерпевшая выпила в компании около 500 граммов виски, удары и ушибы получила во время падения с лестницы и драки с другой девушкой. Кроме того, «в заключении судебно-медицинской экспертизы потерпевшей отсутствуют явные следы именно сексуального насилия». На следующее утро девушка «спокойно, в состоянии опьянения пришла на службу, присутствовала на утреннем оперативном совещании и затем работала с уголовными делами». Адвокаты подчеркнули, что «следствие явно не желает принимать к сведению простой довод, что потерпевшая элементарно дает лживые показания вследствие сложившихся неприязненных отношений по службе».

Увольнение из полиции и отец из правительства Башкирии

Несмотря на то, что Фатхисламова числилась пострадавшей, в январе 2019 года ее уволили со службы по результатам служебной проверки. Этого, по сообщениям СМИ, добивались ее коллеги за неоднократное нарушение дисциплины. В итоге вместе с ней с поста убрали еще одну сотрудницу — по официальной версии, за пьянство на рабочем месте: они обе «употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району».

После увольнения дознавательница хотела было стать адвокатом, но не получилось — у нее не было ни двухлетнего стажа работы по юридической специальности, ни годовой адвокатской стажировки.

Интересна личность отца Фатхисламовой: это Ирек Сагитов, который на момент происшествия был командиром ОМОН МВД и Росгвардии, а в 2019 году назначен замначальника управления Росгвардии Башкирии. В том же году глава Башкирии Радий Хабиров назначил Сагитова заместителем премьер-министра правительства Башкирии. Тогда Хабиров объяснял, что это назначение никак не связано с резонансной историей дочери нового вице-премьера.

Новый поворот: оправдательные приговоры и выступление на НТВ

История, как казалось, завершилась в декабре 2019 года. Кировский суд Уфы приговорил Матвеева и Галиева к 7 годам колонии общего режима, Яромчука — к 6 годам. Также суд обязал выплатить потерпевшей компенсацию в 3 млн рублей, хотя девушка просила 100 млн рублей. Она грозилась предъявить иск и на 300 миллионов, но так не сделала этого.

Однако на прошлой неделе Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционные жалобы участников секс-скандала. По итогам заседания Галиев и Матвеев были полностью оправданы, а Яромчуку снизили срок до 4 лет колонии. Сумму компенсации снизили до 500 тысяч рублей, эту сумму выплатит Яромчук.



Обжаловать приговор будут с разных сторон прокуратура Башкирии и защита Яромчука. Адвокаты последнего считают, что никаких доказательств вины бывшего полицейского нет, прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор.

На днях Фатхисламова выступила на телеканале НТВ. Она вновь пересказала, что в тот вечер вышестоящие полицейские приказали ей явиться на неофициальную встречу. «В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать», — сказала она, объяснив: «Нас учат в институте подчиняться вышестоящему руководству». Вызвавшим ее полицейским девушка доверяла — они были знакомы с ее отцом.

«Реальное время» продолжает следить за тем, как развиваются события.

Дарья Пинегина