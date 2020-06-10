Новости спорта

16:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Депутат Курултая обвинила «Салават Юлаев» в нарушении указа главы Башкирии

16:06, 10.06.2020
Депутат Курултая обвинила «Салават Юлаев» в нарушении указа главы Башкирии
Фото: vk.com/hcsalavat

Депутат Курултая Оксана Савченко обвинила руководство «Салавата Юлаева» в нарушении указа главы Башкирии Радия Хабирова. По ее словам, уфимский клуб собирал деньги с родителей юных хоккеистов своей спортшколы для проведения занятий во время режима самоизоляции.

Савченко опубликовала в своем «Инстаграме» видео, в котором рассказала о нарушениях со стороны руководства уфимцев. Также она продемонстрировала документы, подписанные директором АНО «Салават Юлаев».

Согласно данным, стоимость одного занятия составляла 1200 рублей, пакет из десяти занятий обходился родителям в 12 000 рублей.

Напомним, ранее Радий Хабиров разрешил начать тренировки спортсменам, входящим в состав сборной страны, а также профессиональных клубов.

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем