Депутат Курултая обвинила «Салават Юлаев» в нарушении указа главы Башкирии

Депутат Курултая Оксана Савченко обвинила руководство «Салавата Юлаева» в нарушении указа главы Башкирии Радия Хабирова. По ее словам, уфимский клуб собирал деньги с родителей юных хоккеистов своей спортшколы для проведения занятий во время режима самоизоляции.

Савченко опубликовала в своем «Инстаграме» видео, в котором рассказала о нарушениях со стороны руководства уфимцев. Также она продемонстрировала документы, подписанные директором АНО «Салават Юлаев».

Согласно данным, стоимость одного занятия составляла 1200 рублей, пакет из десяти занятий обходился родителям в 12 000 рублей.

Напомним, ранее Радий Хабиров разрешил начать тренировки спортсменам, входящим в состав сборной страны, а также профессиональных клубов.