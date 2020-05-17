Башкирская неделя: плата за кровь, «черный список» Хабирова и памятник Колчаку

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Коронавирус по-прежнему диктует новостную повестку Башкирии, несмотря на начало выхода из самоизоляции. Так, глава РБ Радий Хабиров поручил составить список компаний, которым запрещено работать, и ввел «комендантский час» для школьников и граждан старше 65 лет. Сам же он отправился на малую родину «зализывать раны». А депутат Госсобрания Оксана Савченко раскритиковала руководство республики за «масочный режим» и штрафы. Тем временем финансовые показатели «Башнефти» значительно просели, мэрии столицы Башкортостана предписали выплатить штраф из-за состояния памятника Салавату Юлаеву, Юрий Шевчук порадовал своих земляков новым клипом DDT, а «Реальное время» выяснило, кто владеет улицей Ленина в Уфе. Подробнее — в нашем обзоре.

Сводки коронавируса

Коронавирус и все что с ним связано, продолжают оставаться темой номер один в информационных сводках из Башкирии. Выявляются все новые случаи заражения COVID-19 — в республике число зарегистрированных приближается к 2 тысячам.

О вспышке заболевания в Республиканской клинической больнице им. Куватова и ее «заложниках» написала даже The New York Times. Американская газета уделила внимание этому кейсу в репортаже «Пока коронавирус захватывает Россию, врачи гибнут на передовой». Случившееся в РКБ корреспондент NYT назвал одной из самых страшных вспышек коронавируса в России. К слову, главврач больницы Эльза Сыртланова, которую многие обвиняют в произошедшем, вышла из самоизоляции и вернулась к исполнению своих обязанностей.

Тем временем продолжается строительство инфекционной больницы в Уфимском районе (село Зубово). Основные корпуса уже возведены, причем расположены они в некотором отдалении друг от друга — в форме соцветия курая. Идет прокладка вентиляции, водоснабжения, отопления и пожарных водопроводов. Газостанцию накануне накачали кислородом. К ней будут подключены все аппараты искусственной вентиляции легких. Ход работ проинспектировал первый вице-премьер Андрей Назаров. Ожидается, что к концу мая госпиталь начнет принимать первых пациентов (одновременно здесь могут проходить лечение более 500 человек).

Основные корпуса больницы возведены, причем расположены они в некотором отдалении друг от друга — в форме соцветия курая. Фото utv.ru

Стоп-лист компаний и «комендантский час»

Между тем, пока Башкирия выходила из режима самоизоляции, глава республики Радий Хабиров поручил составить список предприятий, которым пока запрещено возобновлять деятельность. В него должны войти кинотеатры, фитнес-центры, бассейны, музеи и так далее.

— Первый список не подлежит обсуждению. Мы его издаем в указе, и он (т. е. компании входящие в список, — прим. ред.) не работает», — заявил руководитель региона.

Во второй список войдут организации, которым разрешат функционировать, но с рядом ограничений. В третий попадут те компании и учреждения, которым уже было позволено работать.

В Башкирии также отменили ограничения на передвижение. Для пенсионеров старше 65 лет и школьников введен «комендантский час». Старшему поколению запрещено выходить из дома с 18:00 до 6:00, младшему — с 20:00 до 14:00.

Для пенсионеров старше 65 лет и школьников введен «комендантский час». Фото Виталия Колбасина (ufa.aif.ru)

«Кровные» 5 тысяч

В Башкирии доноры крови, переболевшие COVID-19, получат единовременные выплаты. Так, сдавшие не менее 300 мл, получат 2,5 тысячи рублей, не менее 450 мл — 3,75 тысячи; 600 мл — 5 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.

— У нас есть пример, когда мы после этой процедуры сняли с аппарата ИВЛ тяжело болевшего человека, — отметил «башлык».

Он добавил, что задача сейчас — спасать жизни. И кровь, в которой содержатся антитела, в этом могла бы помочь.

Деньги доноры смогут получить в медицинской организации в день, когда сдадут плазму. При себе нужно иметь паспорт и справку о донации антиковидной плазмы.

Хабиров «зализывает раны»

Кроме того, Хабиров потребовал от своего Контрольного управления (возглавляет Урал Фарвазов) «неожиданно» проверить социальные учреждения Башкортостана. Все они должны соблюдать правила карантина, поскольку являются потенциальными очагами заражения.

По словам главы РБ, дома престарелых, инвалидов, детдома, психоневрологические интернаты очень уязвимы перед COVID-19. И болезнь, попадая туда, «начинает всех выкашивать».

Радий Хабиров продолжает размещать на своих страничках фотографии медиков, героически борющихся с заразой. Фото glavarb.ru

Сам же «башлык» в течение последних дней продолжил размещать на своих страничках фотографии медиков, героически борющихся с заразой. А к концу недели глава отправился отдыхать в родную деревню Сайраново (Ишимбайский район), как он сам сказал, «зализывать раны». Соответствующие фото и подпись он выложил в соцсетях: улыбающийся Хабиров без медицинской маски позирует на лужайке. Некоторые подчиненные восприняли это как призыв к действию, точнее к флешмобу, и стали выкладывать фотографии с тем же сюжетом: выходные на лоне природы или в сельской местности.

Депутат-единоросс против масок и штрафов

Также на этой неделе депутаты Государственного собрания — Курултая Башкортостана приняли после соответствующего обращения Хабирова изменения в КоАП РБ, по которым введена ответственность за нарушение масочного режима. Спикер парламента Константин Толкачев объяснил эту меру тем, что «на кону жизни и здоровье тысяч жителей республики».

Нарушитель, забывший надеть маску и перчатки в общественных местах, может отделаться либо легким испугом — то есть предупреждением, либо штрафом на сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Если «поймают» второй раз, то его кошелек похудеет еще на 5 тысяч рублей. Штрафы для должностных лиц составляют от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для юрлиц.

Однако в депутатской среде случился некоторый бунт. Так, Дмитрий Чувилин (фракция КПРФ) выступил категорически против таких штрафов. Но если от коммуниста, местного лидера «Левого фронта» такая реакция вполне ожидаема, то демарш члена фракции «Единая Россия» оказался для многих сюрпризом. Оксана Савченко, восьмикратная паралимпийская чемпионка, сначала воздержалась от голосования, а затем в социальных сетях жестко раскритиковала коллег-парламентариев и высказалась за отмену для граждан платы за различные услуги, например за ЖКХ («это реальная помощь населению»).

Оксана Савченко, восьмикратная паралимпийская чемпионка, сначала воздержалась от голосования, а затем в социальных сетях жестко раскритиковала коллег-парламентариев. Фото Instagram.com

Что касается масок, то от них, по ее словам, «толку никакого нет — мы как болеем, как заражаемся, пока все не переболеют, это не закончится». Также она заявила, что хочет покинуть республику, чего пожелала и другим, поскольку в Уфе «нет будущего». А напоследок вставила «шпильку» Хабирову, неоднократно сравнивавшему свой регион с Татарстаном: «Соседи с удовольствием принимают хороших специалистов». Заявления Савченко не оставил без внимания оппозиционер Алексей Навальный, восхитившийся смелостью депутата-единоросса.

Дорогая улица Ленина

На этой неделе аналитическая служба «Реального времени» обратила свой взор на улицу Ленина в Уфе. Мы выяснили, кто владеет на этом участке башкирской столицы гостиницами, театрами, телекоммуникационной компанией и другими объектами.

Всего на Ленина оказалось более сотни владельцев коммерческих площадей — государственные органы, частные компании и физлица. Основная масса помещений сосредоточена в руках нескольких собственников, хотя отдельные здания раздроблены среди десятков лиц.

Самым крупным собственником дорогой земли ожидаемо оказался Башкортостан. Вторым — Российская Федерация. Третьим — АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти» Игоря Сечина). Также немалые площади застолбили «Газпром», «Ростелеком» и другие. Подробнее о собственниках, принадлежащих им объектах и стоимости квадратных метров — в нашем обзоре.

На улице Ленина оказалось более сотни владельцев коммерческих площадей. Фото 2gis.ru

И на этой неделе улицу частично перекрыли для автотранспорта. По улицам Кирова и Ленина проводится капремонт водопровода. Движение ограничено до 6 июня на участке от улицы Мустая Карима до дома 56 по Ленина.

Прибыль «Башнефти» упала

К слову, о «Башнефти». Башкирская нефтяная компаний одной из первых в России отчиталась о финансовых результатах за I квартал 2020 года. Выручка «Башнефти», как и ее материнской организации «Роснефть», упала почти на 20%. Капитальные затраты выросли при этом на 10% — до 15,9 млрд рублей.

Операционный убыток «Башнефть» покрыла положительной курсовой разницей, отчитавшись о чистой прибыли в 3,4 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года он достиг почти 23 млрд рублей). Выручка составила 175 млрд рублей (годом ранее — 220 млрд рублей). Столь низкие показатели в компании объяснили пандемией коронавируса, снижением спроса и цен на нефть и упавшим курсом рубля.

Отметим, что республика владеет 25% акций «Башнефти». Отчисления компании покрывают до 30% бюджета Башкирии.

Мэрия Уфы попала на штраф за Салавата Юлаева

Октябрьский районный суд Уфы предписал администрации города заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Специалисты Башкультнаследия обнаружили, что знаменитый памятник Салавату Юлаеву содержится в неудовлетворительном состоянии. Фото samovar.travel

Осенью прошлого года специалисты Башкультнаследия обнаружили, что знаменитый памятник Салавату Юлаеву содержится в неудовлетворительном состоянии. Ухудшилось его физическое состояние. В апреле 2020 года мэрии поручили исправить нарушения, но властям башкирской столицы, похоже, было не до памятников.

Между тем в Стерлитамаке на улице Мира появился новый памятник — адмиралу Александру Колчаку. Открытие бюста произойдет в понедельник, 18 мая. Инициатор его установки — местный бизнесмен Тагир Ибрагимов.

«Алфавит Евсеева»

Главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев закончил свой «Алфавит», который он вел в Instagram во время вынужденного перерыва РПЛ. Букву «У» он, разумеется, посвятил своей нынешней команде.

«Конечно, мне повезло с «Уфой». Клуб молодой, но у него есть свое лицо, которое не спутаешь ни с одним другим. Он уже играл в еврокубках, и мы стремимся снова вернуться туда. «Уфа» помогла мне получить бесценный опыт работы в РПЛ. Думаю, я оказался в нужное время в нужном месте и тоже помог замечательной команде из замечательного города. Приятно слышать, что мы гроза авторитетов, что нет клуба, у кого «Уфа» не отобрала бы очки. Скажу так: команде этого уже мало», — написал наставник «горожан».

Российские клубы, вероятно, будут доигрывать сезон Российской премьер-лиги, хотя гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов был против этого. Но матчи пройдут без зрителей на трибунах и рукопожатий, а игроки будут периодически сдавать анализ на COVID-19.

Букву «У» Вадим Евсеев посвятил своей нынешней команде. Фото instagram.com/vadimevseev16

Что касается хоккея, то главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса заявил, что сам попросил возглавить уфимский клуб. Он считает свое назначение правильным решением руководства уфимцев. Увидим, сможет ли финский специалист превзойти на этом посту Николая Цулыгина и его предшественников.

И напоследок — новости культуры

Также на минувшей неделе вышел трейлер фильма «Отряд Таганок», снятого по повести Мустая Карима «Таганок». Режиссером картины выступил Айнур Аскаров, сценаристы — Айдар Акманов, Магафур Тимербулатов, Дамир Юсупов, композитор — Камиль Абдуллин. Показ картины запланирован на август.

Выходец из Уфы Юрий Шевчук накануне отметил свое 63-летие. Своеобразным подарком себе и поклонникам стал новый клип «Злой дядя» группы «ДДТ». Спойлер: злого дядю иронично изобразил сам Юрий Юлианович. Неделей ранее он вновь высказался в поддержку башкирских шиханов и представил песню «Доктор Лиза», написанную к одноименному фильму (с Чулпан Хаматовой в главной роли) и посвященную всем медикам.

Накануне башкирский карикатурист Камиль Бузыкаев свой очередной рисунок посвятил Москве. В сети распространилась информация о том, что Мосгордума якобы вводит запрет на растительность на лице, чтобы последняя не способствовала распространению коронавируса. На этот фейк и отреагировал уфимский художник. На карикатуре мэр Москвы Сергей Собянин в маске, держа в руке топор, намеревается рубить бороду пожилому человеку, похожему на патриарха Кирилла. Картинка снабжена надписью «Усекновение брады хипстера».