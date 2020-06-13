Власти Башкирии ввели режим ЧС в восьми районах республики

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в южных районах республики. Причиной стала угроза погодных условий сельскому хозяйству — в республике ожидается град.

Распоряжение главы РБ было опубликовано на официальном портале правовых актов в пятницу, 12 июня.

Режим ЧС будет действовать до 20 июня в Бакалинском, Благоварском, Буздякском, Дюртюлинском, Илишевском, Туймазинском, Чекмагушевском и Шаранском районах.

Согласно распоряжению, администрации муниципальных районов должны разработать план мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за града и сильного ветра, и обеспечить его реализацию. Также местные власти должны предоставить документы в Минсельхоз РБ, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур.

Муниципальные власти и Минобразования республики должны обратиться в правительство РБ для получения ремонта и возмещения ущерба.