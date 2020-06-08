2,4 млн человек подписали обращение к Путину за присвоение Казани звания города трудовой доблести

2 миллиона 400 тысяч человек подписали прошение о присвоении Казани звания города трудовой доблести. Прошение уже направлено в адрес администрации президента России Владимира Путина. В мэрии Казани в настоящий момент ожидают ответной реакции на обращение, в ходе «делового понедельника» сообщил руководитель аппарата исполкома Казани Евгений Варакин.

— Органами местного самоуправления Казани проведена большая работа, собраны все документы, получены экспертные заключения Академии наук Российской Федерации о наличии всех оснований для присвоения городу Казани почетного звания город трудовой доблести, — пояснил Варакин. — Но главное в том, что поступило огромное количество инициатив о присвоении звания, и они исходили от неравнодушных жителей Казани и Республики Татарстан.

По словам главы аппарата исполкома, присоединились к обращению трудовые коллективы заводов, которые в 1941—1945-х годах вносили свой вклад в победу над фашизмом, Ассоциация ветеранов РТ, профсоюзы, 12 различных общественных и волонтерских объединений республики, Татарская национально-культурная автономия Москвы, а также лично Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

1 марта президент России Владимир Путин подписал закон о создании звания «Город трудовой доблести». Оно будет присваиваться указом главы РФ в канун 1 Мая.