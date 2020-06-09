В Казани в честь дружбы Татарстана и Башкортостана на Роторной поставят памятник Мустаю Кариму

Фото: glavarb.ru (памятник Мустаю Кариму в Уфе)

В Татарстане планируют открыть памятник памятник писателю, поэту и драматургу Мустаю Кариму. Об этом сообщил постоянный представитель Татарстана в Республике Башкортостан Ранэль Зинатуллин.

По его словам, памятник установят на площадке на Оренбургском тракте недалеко от остановки «Роторная». Возможно, там появится небольшой парк, сквер для прогулки, пишет «Татар-информ».

Скульптуру создаст художник из Москвы, его выбрала башкирская сторона. Зинатуллин подчеркнул, что памятник Кариму станет символом дружбы Татарстана и Башкортостана.

В апреле прошлого года на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур» открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. В церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и Президент Татарстана Рустам Минниханов.