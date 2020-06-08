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Первый президент Башкирии опроверг, что заболел коронавирусом

14:47, 08.06.2020
Первый президент Башкирии опроверг, что заболел коронавирусом
Фото: glavarb.ru

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов опроверг слухи о том, что он заболел коронавирусом.

Изданию ProUfu он сообщил, что уже второй день находится в больнице, где проходил лечение по зрению. У него имелись признаки ОРВИ, был взят ПЦР-анализ на коронавирус, как того требует процедура. Результат оказался отрицательным. Также компьютерная томография показала, что есть признаки пневмонии, но уже почти прошедшей.

«Температуры нет, чувствую себя хорошо», — сообщил Муртаза Рахимов.

На сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано 4 017 заболевших коронавирусом. 1 453 выздоровели, еще 18 умерли.

ОбществоВласть Татарстан
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