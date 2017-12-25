ООО Альметьевская чулочно-носочная фабрика Алсу
Общая информация
Компания является одним из крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России. Входит в состав группы компаний «СМП-Нефтегаз». С 2003 года изделия фабрики выпускаются под торговой маркой «Носкофф». Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ и имеет все необходимые сертификаты. На сегодняшний день продукция реализуется на всей территории России от Калининграда до Сахалина.
Акционеры: ПАО «СМП-Нефтегаз» (100%)
Генеральный директор — Комарова Резеда Фоатовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: г. Альметьевск, пр. Строителей, 57
- Телефон: (8553) 39-43-41
- Email: magazin@noskoff.ru
- Сайт: www.noskoff.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017