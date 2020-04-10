Из Китая доставлено оборудование «Нижнекамскнефтехима» для производства медицинских масок

Фото: Максим Платонов

В международный аэропорт «Казань» из китайского Тяньцзиня прибыл самолет с более 6 млн медицинских масок и 6 производственными линиями для их изготовления. Одну из линий закупил ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Совместно с партнерами из Китая 11 апреля специалисты компании приступят к монтажу новой производственной линии. Первую партию масок планируют получить 16 апреля.

«Прибытие этого борта — важная часть работы, которая ведется по отдельному поручению президента Татарстана Рустама Минниханова по обеспечению необходимыми средствами защиты населения республики. На борту самая необходимая и востребованная на сегодняшний день продукция — медицинские маски, транспортировочные боксы для больных, а также самое главное — 6 производственных линий совокупной производственной мощностью свыше 15 млн масок в месяц», — рассказал журналистам вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

Напомним, что «Нижнекамскнефтехим» предоставляет сырье своей дочерней компании «Полиматиз», которая производит нетканый материал для медицинских масок.