Налоговый капитал, ваучеры от туркомпаний и отдых по жестким правилам — новшества для бизнеса с июня-2020

Какими новшествами встретит нас июнь-2020?

В июне должны запустить в действие общенациональный план восстановления экономики, который президент России Владимир Путин поручил разработать правительству вместе с руководителями всех регионов страны и бизнес-сообществом. Предприниматели смогут претендовать на помощь, уточнив коды деятельности, получить льготные кредиты и право досрочно расторгать арендные договоры без начисления штрафов, самозанятым начислят налоговый капитал. Подробнее об антикризисных мерах для бизнеса и в целом для россиян — в материале «Реального времени».

Аренду можно расторгнуть досрочно, а штрафы — отсрочить

В России начинает действовать целый ряд мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Их предусматривают новые законы, которые Госдума приняла в конце мая. Так, МСП из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года.

Малые и средние предприятия, работающие в пострадавших отраслях, теперь вправе досрочно расторгать арендные договоры до 1 октября 2020 года, не возмещая при этом убытки арендодателю в виде упущенной выгоды. Правда, обеспечительный платеж останется у арендодателя. Кроме того, субъекты МСП получат право на отсрочку выкупных платежей на срок от 6 месяцев до года, если покупают у государства или муниципалитета имущество, которое ранее арендовали. Административные штрафы можно отсрочить на 180 дней (с момента вступления постановления о наложении штрафа в силу). В то же время «антикоронавирусных» штрафов эта поблажка не касается.

Самозанятые могут использовать налоговый капитал (12 130 рублей), который получат по поручению президента, не только чтобы платить налоги, но и чтобы погашать по ним долги. Этот капитал можно будет использовать и в 2021 году (если по каким-то причинам человек не потратит его в 2020-м).

Самозанятые могут использовать налоговый капитал (12 130 рублей), который получат по поручению президента, не только чтобы платить налоги, но и чтобы погашать по ним долги. Фото nao24.ru

Для ИП, которые безвозмездно помогают организациям, ИП и социально ориентированным НКО в борьбе с пандемией, снизятся налоги. То имущество, которое безвозмездно передано медорганизациям, органам госвласти, МУПам, госучреждениям, будет отнесено к расходам, связанным с производством. К тому же для индивидуальных предпринимателей в составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. Для ИП — не работодателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших сферах, будут установлены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года — 20 318 рублей.

Кредит на зарплату оплатит государство, если сохранится 90% штата



С 1 июня в России запустят программу займов под 2% годовых. Их будут выдавать всем предприятиям малого и крупного бизнеса на выплату заплаты в рамках федеральной поддержки. При сохранении занятости на уровне 90% у предпринимателей будет возможность не платить как основное тело кредита, так и проценты — государство берет на себя эти расходы. Если занятость будет на уровне не менее 80%, тогда бизнес сможет не платить половину от тела кредита и процентов, разъяснил директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев.

Льготные кредиты — для рыбных хозяйств и лесопереработчиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в конце мая постановление, которое позволит увеличить производство экспортно-ориентированной сельхозпродукции и поддержит отечественных производителей в кризис. Документ расширил перечень направлений целевого использования льготных кредитов для аграриев, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности, информирует Минсельхозпрод.

По постановлению, компании в отрасли рыболовства и рыбоводства, переработки лесных ресурсов, которые занимаются консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков, смогут воспользоваться инвестиционными и краткосрочными кредитами (до 15 лет и 1 года соответственно). Кроме того, документ затрагивает и новую категорию организаций, которые реализуют сельхозпродукцию и оказывают услуги по перевалке и хранению такой продукции.

Компании в отрасли рыболовства и рыбоводства смогут воспользоваться инвестиционными и краткосрочными кредитами. Фото: spb.postupi.online

Уточнить вид деятельности, чтобы получить поддержку

В течение июня российские компании смогут уточнить вид деятельности. Не все компании и предприниматели могли получить помощь: даже если они работали в пострадавшей отрасли, их основной ОКВЭД не всегда к ней относился. Поэтому Минэкономразвития РФ предложило правительству дать малому и среднему бизнесу возможность уточнить код основного вида деятельности по общероссийскому классификатору (ОКВЭД). Так компании смогут претендовать на господдержку. Предполагается, что список предприятий, которые получат льготы, расширится примерно на 200 тысяч. Уточнить код можно будет до 1 июля.

Банки снизят комиссию для медицины

С 1 июня по 30 сентября банки не смогут брать комиссию выше 1% (сейчас это в среднем 1,5%) с больниц, клиник, медицинских лабораторий за их услуги при оплате банковскими картами. Майское решение Центробанка поможет медицинским учреждениям временно сократить расходы на услуги банков.

Туристам вместо денег — ваучеры

Законодательные изменения, утвержденные в конце мая, распространяются и на туристическую отрасль. Правительство получает право снижать размер взносов туроператоров в фонд персональной ответственности и временно приостанавливать обязательства туроператоров по возврату денег туристам. А туркомпании получают право выдавать клиентам ваучеры на путешествия в будущем вместо денег за отмененные поездки (речь только об отменах из-за коронавируса и только о тех поездках, которые были куплены до 31 марта).

Туркомпании получают право выдавать клиентам ваучеры на путешествия в будущем вместо денег за отмененные поездки. Фото Максима Платонова

Отдых по жестким правилам



1 июня возобновят работу санатории с медицинской лицензией, если получат разрешение региональных властей. Смягчение ограничительных мер планируют несколько десятков регионов, они готовятся к приему отдыхающих, которым нужно соблюдать жесткие требования. К примеру, на курортах Кубани туристам необходимо иметь с собой, помимо всех документов, справку об отрицательном тесте на коронавирус, который они должны сдать за двое суток до выезда на курорт.

Кроме того, отдыхающий должен документально подтвердить отсутствие контактов с инфицированными COVID-19 в течение последних 14 дней. Место за одним столиком в столовой могут занимать члены одной семьи или один человек. Бассейны, спа-комплексы, фитнес-залы, кинозалы открывать пока не спешат. Роспотребнадзор завершает проверку готовности санаториев к приему туристов, после чего утвердит их перечень.

Российское вино в законе

26 июня вступит в силу закон о виноградарстве и виноделии. Он закрепляет понятие «вино России», а также определяет принципы господдержки и регулирования в отрасли. Например, он устанавливает технические требования и систему защиты продукта по географическому указанию. Закон не коснется людей с личным подсобным хозяйством.

Вырастут пошлины на нефть

Пошлина на экспорт нефти из России повысится на $1,5 с прежних $6,8 и составит $8,3 за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть увеличится до $1,2, на светлые нефтепродукты и масла — до $2,4, на тёмные — до $8,3. Кроме того, налоговые отчисления на экспорт товарного бензина вырастут до $2,4, прямогонного (нафта) — до $4,5.

Пошлина на экспорт нефти из России повысится на $1,5 с прежних $6,8 и составит $8,3 за тонну. Фото Рината Назметдинова

Одно новое и пять старых направлений

С 1 июня татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» открывает новое направление Нижнекамск — Сургут. Самолеты будут курсировать по понедельникам и четвергам. На маршруте задействуют 50-местные канадские авиалайнеры «Бомбардье CRJ-200». Время в пути — 2 часа 30 минут. Минимальная стоимость авиабилета Нижнекамск — Сургут в одну сторону составит от 4 090 рублей. Рейс выполняется в рамках постановления правительства РФ, которое позволяет перевозить пассажиров по низкой стоимости на региональных маршрутах.



Авиакомпания «Победа» с июня возобновляет рейсы из Казани по четырем направлениям. Так, с 5 числа начинаются ежедневные рейсы в Москву. Самолет будет вылетать из Казани в 18.45 с прибытием в аэропорт Внуково в 20.15.

С 11 июня из Международного аэропорта «Казань» возобновляются рейсы в Анапу. Вылет — в 20.40, прибытие в 23.15. Программа полетов начинается с сокращенной частоты с последующим переходом на пятидневный график (кроме понедельника и пятницы).

Рейсы в Санкт-Петербург с вылетами из Казани в 20.55 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям стартуют с 12 июня. А с 21 числа они будут выполняться ежедневно.

13 июня из Казани можно будет улететь в Сочи. Вылет из столицы Татарстана запланирован в 11.05. Дни нужно уточнять в расписании полетов, передает пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

Ранее, 22 мая, в Казани возобновились прямые рейсы в Воронеж. Туда можно улететь по вторникам и четвергам в 21.25.



С 11 июня из Международного аэропорта «Казань» возобновляются рейсы в Анапу. Фото Максима Платонова

Трем лучшим IT–стартапам — 15 тысяч долларов

В конце мая стартовал прием заявок на участие в VI Казанском форуме молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества. Он пройдет в режиме онлайн с 10 июня по 30 сентября. В масштабном мероприятии примут участие предприниматели, которые заинтересованы в инвестициях для IT–стартапов.

Программа восьминедельного форума включает в себя 16 лекций, 150 часов индивидуальных и групповых сессий с наставниками и экспертами, а также 250 стартапов. Общий призовой фонд составляет $15 000. Три лучших проекта получат $7 000, $5 000, $3 000. Среди экспертов форума директор «ИТ-парка» Антон Грачев, руководитель Snackable News Зиад Бароуни, профессор Сколковского института науки и технологий Желько Текич, профессор Международного университета Монако Максимилиан Рапп.

С 2014 года в ежегодном форуме приняли участие свыше 800 представителей из 50 стран, а число привлеченных инвестиций составило более 2 миллионов долларов.

100 тысяч — гранты самозанятым Казани

С 4 июня в Казани стартует прием заявок на участие в конкурсе на грантовую поддержку самозанятых. Победители конкурса смогут получить до 100 тыс. рублей на развитие собственного дела (покупку оборудования, программ, сырья, аренду имущества, обучение). Конкурс пройдет в два этапа, на каждом из которых выберут по 50 победителей. Всего на поддержку самозанятых из бюджета города планируется выделить 10 млн рублей. На 1 мая текущего года участники конкурса должны иметь статус самозанятого не менее 3 месяцев. Все необходимые для конкурса документы можно получить из приложения «Мой налог», никаких хождений по инстанциям не требуется.

Всего в Казани зарегистрировано 21,3 тысячи самозанятых, из них 17,7 тысячи — в прошлом году. В общей сложности они уплатили в бюджет 24 млн рублей налогов. По распоряжению президента РФ все выплаты, поступившие от самозанятых в течение 2019 года, вернутся им из городского бюджета в полном объеме — 24 млн рублей.

Петербургский международный экономический форум в этом году из-за пандемии проводиться не будет. Фото: glavarb.ru

ПМЭФ отменили, Неделю ретейла перенесли

Петербургский международный экономический форум, который должен был состояться с 3 по 6 июня, в этом году из-за пандемии проводиться не будет. Об этом объявил председатель организационного комитета ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Неделя российского ретейла», масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства, которое должно было состояться в Москве с 8 по 12 июня, пройдет с 25 по 29 августа.

Новая поддержка для безработных

На днях президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан. Сейчас пособие по безработице устанавливается на определенный срок, по истечении которого выплаты заканчиваются. Теперь тем гражданам, которые после 1 марта утрачивают на него право в связи с истечением установленного срока и еще не нашли работу, выплаты продлеваются еще на три месяца (не позднее чем до 1 октября).

Дополнительные выплаты по 3 000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка распространятся не только на родителей, потерявших работу после 1 марта, но и на тех, кто уже был безработным до этого времени.

Тем индивидуальным предпринимателям, которые вынуждены были прекратить деятельность после 1 марта, Путин предложил выплачивать по 12 130 рублей на протяжении 3 месяцев.

Граждане, которые не были официально трудоустроены до 1 марта, получают минимальный размер пособия по безработице в размере 1 500 рублей. Теперь минимальное пособие по безработице увеличивается до 4 500 рублей — эта меру оформляют с 1 мая текущего года, то есть задним числом. Продлится она до 1 августа.

Дополняются временные правила регистрации безработных, которые ввели в апреле из-за пандемии. Фото Максима Платонова

Центры занятости уточнят данные безработных по базе



Дополняются временные правила регистрации безработных, которые ввели в апреле из-за пандемии. С 1 июня 2020 года центры занятости начнут проверять по базе данных ЗАГС информацию о регистрации детей тех, кто подал заявление на пособие по безработице, а через базу данных МВД — информацию о прописке. Если работники служб занятости найдут несоответствия, они могут пересчитать даже ранее назначенные пособия.

Что получат семьи с детьми

1 июня, в День защиты детей, заработает ряд социальных мер поддержки. Все российские семьи, проживающие на территории страны и имеющие гражданство, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, получат единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, вне зависимости от того, есть у них право на маткапитал или нет.

Родители детей в возрасте до 3 лет могут рассчитывать на выплаты по 5 тыс. на каждого ребенка, причем сразу за 3 месяца: апрель, май и июнь. И тоже вне зависимости от наличия права на получение маткапитала.

Все выплаты начнут осуществляться после подачи соответствующего заявления через портал госуслуг, с 1 июня.

Малообеспеченные семьи получат половину прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет, выплаты будут начисляться с начала 2020 года. Подав заявление в июне, семья разово получит деньги за первое полугодие — порядка 33 тысяч, далее поддержка будет продолжаться ежемесячно.



С 1 июня минимальное ежемесячное пособие на первого ребенка до полутора лет для неработающих граждан выросло вдвое: с 3 375 до 6 752 рублей. А для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, максимальный размер пособия повысился с 6 000 рублей до 13 504 рублей.

В рамках антикризисных мер поддержку получат и люди старше 65 лет, имеющие доходы ниже прожиточного минимума. Фото Ильи Репина

Помощь пожилым и малообеспеченным



В рамках антикризисных мер поддержку получат и люди старше 65 лет, имеющие доходы ниже прожиточного минимума. Их в Татарстане больше 16 тыс. человек. Кроме того, на республиканскую помощь могут рассчитывать малообеспеченные семьи. Таким гражданам нужно обратиться в администрацию по месту жительства или органы местного самоуправления. Можно просто позвонить на телефон горячей линии общественного движения «Помощь рядом! Ярдем янеше!», и им доставят продуктовые наборы.

В июне — два дополнительных нерабочих дня



12 июня по случаю Дня России, который объявлен праздником в честь принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, у жителей страны будет дополнительный выходной день.

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением зарплаты. В этот день в городах России пройдут парады Победы. Мероприятия начнутся в 10 утра по местному времени на Красной площади в Москве и других городах. В 22.00 по местному времени запланирован салют.

В первом полугодии — определиться с трудовыми



До конца июня работодатель должен предупредить работников о выборе формата трудовой книжки. Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января. Вся информация о стаже, занимаемых должностях, увольнениях будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд. Сотрудники компаний сами выбирают формат трудовой и при желании могут сохранить бумажный вариант. Поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную нельзя. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге. Сведения о периодах тех, кто впервые устроится на работу с 2021 года, будут вестись только в электронном виде. Просмотреть их можно будет в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

До конца июня работодатель должен предупредить работников о выборе формата трудовой книжки. Фото: newsler.ru

Надбавки не только медикам, но и соцработникам и учителям

Российские законодатели утвердили доплаты для работников соцучреждений (как и для медиков) с 15 апреля по 15 июня. Эти доплаты не будут облагаться НДФЛ. Врачам в социальных учреждениях за двухнедельную смену выплатят по 40 тыс. рублей (60 тыс. рублей, если они непосредственно работали с коронавирусными больными). Соцработники, педагоги, медсестры, администраторы получат по 25 тыс. рублей — (35 тыс. рублей, если они работают с «ковидными» больными). Младшему и техническому персоналу начислят соответственно по 15 тыс. рублей (20 тыс. рублей — за инфицированных) и 10 тыс. рублей (15 тыс. рублей — за инфицированных).

Запрещаются взыскания с компенсаций при ЧС



С 1 июня 2020 года вступает в силу закон, который вносит поправки в законодательство об исполнительном производстве. Он дополняет список доходов, с которых судебным приставам запрещено взыскивать деньги по решению суда. Среди них единовременная материальная помощь при ЧС, финансовая помощь при утрате в ЧС имущества первой необходимости. С июня не смогут налагать взыскания на единовременное пособие членам семей погибших от ЧС и на единовременное пособие гражданам, получившим при ЧС вред здоровью любой степени тяжести.

У пристава как на ладони

Уже с 1 июня должникам будет намного сложнее утаить деньги от приставов. Планируется, что судебные приставы смогут получить доступ к сведениям обо всех видах банковских счетов — начиная с номера счета, заканчивая данными о движении средств как в рублях, так и в иностранной валюте. Налоговые органы и банки будут предоставлять на их запросы больше сведений об имуществе должника. В настоящее время приставы могут получить нужную информацию только по расчетным счетам.

С 14 июня в России официально вступит в силу закон об отмене комиссий внутри банка за перевод денег с карты на карту, если они выданы в разных регионах. Фото Максима Платонова

Банк отменил комиссию, но ввел лимит на переводы

С 14 июня в России официально вступит в силу закон об отмене комиссий внутри банка за перевод денег с карты на карту, если они выданы в разных регионах. Закон писался под конкретную кредитную организацию — Сбербанк, который начал отменять такую комиссию уже в мае. Но руководство банка придумало, как компенсировать выпадающий доход — теперь клиенты ограничены суммой переводов в течение месяца. Если лимит исчерпан, держатели карт будут оплачивать комиссию за следующие переводы вплоть до начала нового месяца.

Опять подорожание «коммуналки»

Ожидается, что с 1 июня оплата услуг ЖКХ в целом по России вырастет на 4%. В 2019 году индексация коммунальных тарифов проходила в два этапа — в январе, а также в июле. В 2020 году она пройдет во втором полугодии. Между тем в Минстрое сообщали, что на фоне кризиса собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%. В настоящее время в России действует мораторий на начисление и взыскание пеней за неоплаченные коммунальные услуги. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустины постановление также запрещает отключать потребителей за неуплату от поставок газа, тепла, воды и электроэнергии.

Техосмотр сфотографируют

С 8 июня заработают новые правила техосмотра. В новом году процесс будут обязательно фиксировать на фото. Снимки будут храниться в автоматизированной информационной системе. Диагностическую карту станут оформлять в электронном виде.

Приемные комиссии будут работать с заявлениями, аттестатами, фотографиями и другими документами. Фото Максима Платонова

Документы в вузы можно подавать до сдачи ЕГЭ



В этом году школьники начнут сдавать ЕГЭ на месяц позже обычного, лишь 29 июня. Но прием документов в вузы начнется уже 20 июня — сразу после того, как выпускники получат аттестаты об образовании. Приемные комиссии будут работать с заявлениями, аттестатами, фотографиями и другими документами. Как только выпускник сдаст ЕГЭ и его баллы будут внесены в базу, приемной комиссии останется провести рейтингование и зачисление. Также уже в июне документы в вузы могут подавать выпускники средних профессиональных учреждений, бакалавриата и те, кто сдавал ЕГЭ в 2019 году и ранее.

Документы в вузы в этом году абитуриенты будут подавать дистанционно: через информационные системы университетов или через сервис «Поступи в вуз онлайн». Как и раньше, есть возможность подать документы в пять вузов, и в каждом вузе — на три специальности по выбору. Университеты не будут зачислять абитуриентов до конца июля, пока все желающие не сдадут ЕГЭ. Зачисление пройдет в сжатые сроки, но порядок останется тем же.

Новый реестр детских лагерей

С 1 июня 2020 года детским отдыхом и оздоровлением имеют право заниматься только те организации, которые перечислены в новом реестре безопасных лагерей. Закон об этом приняли в октябре 2019 года. Идея его появилась после трагедии в Карелии. За прошедшие зиму и весну все лагеря и прочие организации, которые специализируются на детском отдыхе и оздоровлении, должны были подать необходимые документы для включения в специально созданный реестр. Для этого им нужно было пройти необходимые проверки и предоставить все сведения о себе, а также получить санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию на медицинскую деятельность. Правда, подготовившиеся к 1 июня лагеря в связи с пандемией заработают позже.

С 1 июня в Татарстане региональный центр одаренных детей по модели «Сириуса» откроет первые смены. Фото: vk.com/siriusdeti

Казанский «Сириус» заработает в июне

С 1 июня в Татарстане региональный центр одаренных детей по модели «Сириуса» откроет первые смены дистанционно. В онлайн-режиме стартуют образовательные программы по математике для шестиклассников, шахматам, изобразительному искусству и вокалу, а также по социальному творчеству. Сейчас началась закупка оборудования для лабораторий регионального центра. Также объявлены конкурсы на разработку учебных программ. В татарстанском центре одаренных детей будут действовать 18 научно-исследовательских лабораторий, учебных кабинетов и площадок.

Игроки и болельщики вернутся на стадионы



С 21 июня возобновится сезон в РПЛ — такое решение по итогам совещания с руководителями клубов принял исполком Российского футбольного союза (РФС). Министерство спорта России поддержало решение исполкома.

«Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики. Но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности», — заявил министр спорта Олег Матыцин.

Изначально планировалось, что все матчи до конца чемпионата будут проходить без зрителей, а команды получат возможность делать пять замен по ходу игры. Однако в последних числах мая РПЛ объявила, что болельщики все же могут приходить на стадионы, но занимать не больше 10% трибун.

13 июня должен начаться официально новый сезон в чемпионате России по регби. Фото vk.com/strelarugby

«Стрела» готовится к сезону



13 июня должен начаться официально новый сезон в чемпионате России по регби. К этому времени в Казани рассчитывают на завершение капитального ремонта стадиона «Тулпар». На домашней арене казанской «Стрелы» планируется реконструкция поля, а также замена газона. В предыдущем сезоне казанцы заняли третье место в Высшей лиге и гарантировали себе повышение. Последний раз в Премьер-лиге «Стрела» выступала в 2012—2013 годах.

