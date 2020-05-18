Между Нижнекамском и Сургутом запустят авиарейс

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» открывает новое направление Нижнекамск — Сургут с 1 июня.

Самолеты будут курсировать по понедельникам и четвергам. На маршруте задействуют пятидесятиместные канадские авиалайнеры «Бомбардье CRJ-200».

Время в пути — 2 часа 30 минут. Минимальная стоимость авиабилета Нижнекамск — Сургут в одну сторону составит от 4 090 рублей.

Данный рейс выполняется в рамках постановления правительства РФ, которое позволяет перевозить пассажиров по низкой стоимости на региональных маршрутах, отмечает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Ранее сообщалось, что 5 мая авиакомпания «ЮВТ Аэро» начинает полеты в Горно-Алтайск из Казани и Омска.

