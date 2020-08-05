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Темиргалиев Тимур Фаритович

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Темиргалиев Тимур Фаритович
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился 27 Декабря 1994 года в Ташкенте.

Образование

Окончил университет Гонконга по специальности «международный бизнес и финансы» (2017 г.).

Обучался международным стандартам госуправления в международной школе Ньюбери в Великобритании (2013 г.),

окончил курс международного бизнес-администрирования (МБА) в Школе бизнеса Маршалла в Университете Южной Калифорнии, США (2016 г.).

Владеет английским и китайским языками.

Трудовая деятельность

С 2016 по 2017 гг. — занимался разработкой концепции инновационно-производственного кластера «Иннокам» в ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
С 2017 по 2018 гг. — перешел в минэкономики РТ, где специализировался на разработке целевых программ.
С января 2018 г. — директор Гарантийного фонда РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская, 55
  • Телефон: (843) 293-25-23
  • Email: info@garfond.ru
  • Сайт: http://garfondrt.ru/

Дата последнего обновления: 05.08.2020


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