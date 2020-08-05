Темиргалиев Тимур Фаритович
Общая информация
Родился 27 Декабря 1994 года в Ташкенте.
Образование
Окончил университет Гонконга по специальности «международный бизнес и финансы» (2017 г.).
Обучался международным стандартам госуправления в международной школе Ньюбери в Великобритании (2013 г.),
окончил курс международного бизнес-администрирования (МБА) в Школе бизнеса Маршалла в Университете Южной Калифорнии, США (2016 г.).
Владеет английским и китайским языками.
Трудовая деятельность
С 2016 по 2017 гг. — занимался разработкой концепции инновационно-производственного кластера «Иннокам» в ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
С 2017 по 2018 гг. — перешел в минэкономики РТ, где специализировался на разработке целевых программ.
С января 2018 г. — директор Гарантийного фонда РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская, 55
- Телефон: (843) 293-25-23
- Email: info@garfond.ru
- Сайт: http://garfondrt.ru/
Дата последнего обновления: 05.08.2020