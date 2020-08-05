Темиргалиев Тимур Фаритович

Общая информация

Родился 27 Декабря 1994 года в Ташкенте.



Образование

Окончил университет Гонконга по специальности «международный бизнес и финансы» (2017 г.).

Обучался международным стандартам госуправления в международной школе Ньюбери в Великобритании (2013 г.),

окончил курс международного бизнес-администрирования (МБА) в Школе бизнеса Маршалла в Университете Южной Калифорнии, США (2016 г.).

Владеет английским и китайским языками.

Трудовая деятельность

С 2016 по 2017 гг. — занимался разработкой концепции инновационно-производственного кластера «Иннокам» в ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

С 2017 по 2018 гг. — перешел в минэкономики РТ, где специализировался на разработке целевых программ.

С января 2018 г. — директор Гарантийного фонда РТ.

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