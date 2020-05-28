Татарстанский «Сириус» откроется в дистанционном формате

С 1 июня региональный центр одаренных детей по модели «Сириуса» откроет первые смены дистанционно. Это связано в с пандемией коронавируса.



В онлайн-режиме стартуют образовательные программы по математике для шестиклассников, шахматам, изобразительному искусству и вокалу, а также по социальному творчеству.



Сейчас началась закупка оборудования для лабораторий регионального центра. Также объявлены конкурсы на разработку учебных программ. В соответствии с требованиями «Сириуса» оборудование должно закупаться под конкретные программы и полностью им соответствовать.



Напомним, что ровно год назад было принято решение о создании в Татарстане регионального центра одаренных детей — по модели «Сириуса». В татарстанском центре одаренных детей будут действовать 18 научно-исследовательских лабораторий, учебных кабинетов и площадок. Это лаборатории техногенных экотоксикантов для проведения экологических исследований, гидропонной установки для биологических, автоматизации и роботизации технологических процессов в АПК, лаборатория VR/AR/MR (виртуальной, дополненной и смешанной реальности), лазерных и аддитивных технологий, киберфизических систем, дистанционного зондирования земли и неземных территорий, направленного синтеза полифункциональных соединений, новых материалов и технологий, оценки функционального состояния человека, кабинеты ИЗО и дизайна, вокала и театрального искусства, музыкально-исполнительского искусства и хореографии, а также площадки для занятий футболом, легкой атлетикой, лыжными гонками и шахматами.



Подробнее о центре в материале «Реального времени».