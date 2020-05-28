С июня из Казани возобновляются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Анапу и Сочи

Авиакомпания «Победа» с июня возобновляет рейсы из Казани по четырем направлениям.

Так, с 5 числа начинаются ежедневные рейсы в Москву. Самолет будет вылетать из Казани в 18.45 и прибудет в аэропорт Внуково в 20.15.

С 11 июня из Международного аэропорта «Казань» возобновляются рейсы в Анапу. Вылет — в 20.40, прибытие в 23.15. Программа полетов начинается с сокращенной частоты с последующим переходом на пятидневный график (кроме понедельника и пятницы).

Рейсы в Санкт-Петербург с вылетами из Казани в 20.55 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям стартуют с 12 июня. А с 21 числа они будут выполняться ежедневно.

13 июня из Казани можно будет улететь в Сочи. Вылет из столицы Татарстана запланирован в 11.05. Дни нужно уточнять в расписании полетов, передает пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

В графике могут быть изменения. Время в каждом из указанных городов совпадает с московским.

22 мая в Казани возобновились прямые рейсы в Воронеж. Туда можно улететь по вторникам и четвергам в 21.25.

