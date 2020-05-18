«Стрела» намерена побороться за высшие места в чемпионате России по регби

Директор регбийного клуба «Стрела» Альфред Хисамов поделился ожиданиями казанской команды от выступления в Премьер-лиге.

В предыдущем сезоне казанцы заняли третье место в Высшей лиге и гарантировали себе повышение. В последний раз в Премьер-лиге «Стрела» выступала в 2012—2013 годах.

«Официально задач на сезон перед нами пока не ставили. Но мы будем стараться в каждой игре проявить себя по максимуму. Состав собрали достаточно хороший. Будем пытаться попасть в сонм великих клубов Казани и Татарстана — у нас же кругом все чемпионы, мы тоже не хотим в грязь лицом ударить. Надо будет постараться. Понимаем, что будет сложно, но, как сказал наш тренер, ждите от нас красивой борьбы, сдаваться мы никогда не будем!» — сказал Хисамов.

Официально новый сезон в чемпионате России по регби должен начаться 13 июня. К этому времени в Казани рассчитывают на завершение капитального ремонта стадиона «Тулпар». На домашней арене казанской «Стрелы» планируется реконструкция поля, а также замена газона.

Обо всех планах по строительству и ремонту спортивных сооружений в Татарстане можно почитать в материале «Реального времени».