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В Казани возобновляются авиаперелеты в Воронеж

14:23, 22.05.2020
В Казани возобновляются авиаперелеты в Воронеж
Фото: realnoevremya.ru

В Казани возобновляются прямые авиарейсы в Воронеж, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Из столицы Татарстана в Воронеж можно будет улететь по вторникам и четвергам в 21.25. А вернуться назад — из Воронежа в Казань — по средам и пятницам. Время вылета — 3.40.

Обслуживать рейсы будут воздушные суда CRJ-200, рассчитанные на 50 мест.

19 мая запустили авиарейсы Казань — Ярославль.

БизнесТранспорт Татарстан
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