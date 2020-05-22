В Казани возобновляются авиаперелеты в Воронеж

В Казани возобновляются прямые авиарейсы в Воронеж, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Из столицы Татарстана в Воронеж можно будет улететь по вторникам и четвергам в 21.25. А вернуться назад — из Воронежа в Казань — по средам и пятницам. Время вылета — 3.40.

Обслуживать рейсы будут воздушные суда CRJ-200, рассчитанные на 50 мест.

19 мая запустили авиарейсы Казань — Ярославль.