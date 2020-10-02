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АНО Регбийный Клуб Стрела

Спорт

Общая информация

Первая команда по игре в регби собралась в Казани в 1967 году на стадионе «Динамо». Первыми игроками стали студенты казанских вузов. В 1991 году команда перешла на регбилиг.

РК «СТРЕЛА» пятикратный чемпион России по регбилиг с 1995по 1999 годы.

Директор клуба — Валиуллин Рамиль Асхатович.

Президент клуба — Песошин Алексей Валерьевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420011, ул. Рауиса Гареева, 76
  • Телефон: (927) 466-76-61
  • Email: strelarugby@gmail.com
  • Сайт: https://strelarugby.ru/

Дата последнего обновления: 02.10.2020

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