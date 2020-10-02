АНО Регбийный Клуб Стрела
Общая информация
Первая команда по игре в регби собралась в Казани в 1967 году на стадионе «Динамо». Первыми игроками стали студенты казанских вузов. В 1991 году команда перешла на регбилиг.
РК «СТРЕЛА» пятикратный чемпион России по регбилиг с 1995по 1999 годы.
Директор клуба — Валиуллин Рамиль Асхатович.
Президент клуба — Песошин Алексей Валерьевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420011, ул. Рауиса Гареева, 76
- Телефон: (927) 466-76-61
- Email: strelarugby@gmail.com
- Сайт: https://strelarugby.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020