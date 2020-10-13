ГКУ Центр занятости населения Казани
Общая информация
ГКУ «Центр занятости населения Казани» является некоммерческой организацией социальной сферы. Центр создан для оказания услуг на территории города Казани в сфере содействия занятости и защиты от безработицы, трудовой миграции.
Руководитель — Муллин Тимур Фагимович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, ул Декабристов, 81А
- Телефон: (843) 562-48-33
- Email: czn.g_kazan@tatar.ru
- Сайт: http://kazantrud.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020