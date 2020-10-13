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ГКУ Центр занятости населения Казани

Гос. ведомства

Общая информация

ГКУ «Центр занятости населения Казани» является некоммерческой организацией социальной сферы. Центр создан для оказания услуг на территории города Казани в сфере содействия занятости и защиты от безработицы, трудовой миграции.

Руководитель — Муллин Тимур Фагимович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420034, ул Декабристов, 81А
  • Телефон: (843) 562-48-33
  • Email: czn.g_kazan@tatar.ru
  • Сайт: http://kazantrud.ru/

Дата последнего обновления: 13.10.2020

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