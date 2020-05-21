Минспорт поддерживает решение о возобновлении сезона в РПЛ

Министерство спорта России поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении сезона в РПЛ. Об этом сегодня сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«Министерство спорта поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона Российской премьер-лиги. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики. Но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности», — заявил Матыцин.

Напомним, по итогам совещания с руководителями клубов исполком РФС принял решение возобновить сезон в РПЛ с 21 июня. При этом все матчи до конца чемпионата будут проходить без зрителей, а команды получат возможность делать пять замен по ходу игры.

Также стало известно о сохранении прямого вылета клубов из РПЛ в ФНЛ, так что 15-я и 16-я команды должны будут покинуть элитный дивизион. Их места займут два сильнейших клуба ФНЛ.

О последствиях такого решения исполкома РФС для татарстанских клубов можно почитать в материале «Реального времени».

