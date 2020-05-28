СМИ: Роспотребнадзор разрешил проведение матчей РПЛ со зрителями

Оставшиеся матчи чемпионата России по футболу могут пройти со зрителями. Об этом сообщает ТВЦ.

По данным источника, Роспотребнадзор согласовал проведение матчей РПЛ с болельщиками на стадионе с 21 июня. При этом арена не должна быть заполнена более чем на 10% от вместимости.

Напомним, ранее сообщалось, что до возобновления чемпионата казанский «Рубин» может вернуться на стадион «Ак Барс Арена».