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СМИ: Роспотребнадзор разрешил проведение матчей РПЛ со зрителями

17:02, 28.05.2020
СМИ: Роспотребнадзор разрешил проведение матчей РПЛ со зрителями
Фото: realnoevremya.ru

Оставшиеся матчи чемпионата России по футболу могут пройти со зрителями. Об этом сообщает ТВЦ.

По данным источника, Роспотребнадзор согласовал проведение матчей РПЛ с болельщиками на стадионе с 21 июня. При этом арена не должна быть заполнена более чем на 10% от вместимости.

Напомним, ранее сообщалось, что до возобновления чемпионата казанский «Рубин» может вернуться на стадион «Ак Барс Арена».

СпортФутбол
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